Horário eleitoral gratuito começa nesta sexta-feira (26)

Nesta sexta-feira (26) começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV para o 1º turno das Eleições 2022. Serão 50 minutos diários, divididos em dois blocos de 25 minutos cada, sendo um veiculado às 7h e outro a partir das 12h.

Nas segundas, quartas e sextas-feiras, serão exibidos os programas de candidaturas aos cargos de senador, deputado estadual e governador. Às terças, quintas e sábados será a vez das candidaturas aos cargos de presidente e deputado federal. Essa escala permanece até o dia 29 de setembro, exceto aos domingos, conforme determina a legislação.

Em audiência pública realizada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE) em 19 de agosto, foi distribuído o tempo da propaganda em bloco para os cargos de governador, senador, deputado federal e estadual, e definida a ordem de veiculação da propaganda no primeiro dia de transmissão.

Na ocasião, ficou estabelecida a seguinte ordem e tempos para o cargo de governador:

Partido Liberal (PL): 00’43”43

Coligação Bora Trabalhar (Patriota/PSD/União): 02’23”59

Partido Democrático Trabalhista (PDT): 00’37”98

Partido Novo (Novo): 00’16”21”

Coligação Santa Catarina em primeiro lugar (Avante/MDB/Pode/PSC/Republicanos): 01’49”84

Coligação Frente Democrática – (PT/PSB/PCdoB/PV/Solidariedade): 02’12”70

Coligação Experiência para servir Santa Catarina (PP/PSDB/Cidadania/PTB): 01’40”04

Partido Republicano da Ordem Social (PROS): 00’16”21

O último partido, coligação ou federação a ter sua propaganda veiculada no dia 26 de agosto será o primeiro no dia seguinte, mantido esse rodízio diariamente até o dia 29 de setembro.

Além disso, haverá 70 minutos de propaganda eleitoral gratuita em inserções de 30 ou 60 segundos que serão veiculadas de segunda a domingo, entre 5h e 24h. A sequência da grade de inserções foi redefinida na audiência pública promovida pela CRE, em 23 de agosto.

O plano de mídia completo está disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral, no Portal Eleições 2022.