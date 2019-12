Humberto Zanini, o padre flamenguista

N√£o s√£o s√≥ as ora√ß√Ķes que est√£o na ponta da l√≠ngua do padre Ant√īnio Humberto Zanini. O hino do Flamengo, todos os anos em que o time foi campe√£o, os artilheiros e detalhes sobre as partidas tamb√©m fazem parte do repert√≥rio. Conhecido como o padre flamenguista, Humberto hoje √© p√°roco na par√≥quia Cristo Rei de Rio Negrinho, mas por onde passa compartilha a certeza que ‚Äútodo mundo nasce flamenguista‚ÄĚ.

O padre que completa 63 anos na pr√≥xima quarta-feira (18), um dia ap√≥s a estreia do Flamengo no Mundial, j√° sabe o que quer de presente e imagina como vai ser homenageado. Ele quer a vit√≥ria do time e deve ganhar lembrancinhas relacionadas ao atual campe√£o da Ta√ßa Libertadores da Am√©rica. √Č que 90% dos presentes que recebe est√£o relacionados ao tema. S√£o canecas, camisetas, toalhas, itens de decora√ß√£o, tudo devidamente guardado com carinho.

Justamente no dia da final da Libertadores, e no mesmo hor√°rio, teve Missa de Crisma na par√≥quia Cristo Rei. ‚ÄúDurante o primeiro tempo a gente estava na casa paroquial e acompanhamos o jogo com o bispo dom Francisco Carlos Bach. O Flamengo perdia por um a zero, mas eu fui para a Missa com a certeza que seri√°mos campe√Ķes‚ÄĚ, conta o padre. Quem conhece o sacerdote sabe que foram dif√≠ceis 45 minutos. ‚ÄúEu deixei um ac√≥lito respons√°vel para que de tempos em tempos desse uma olhadinha no celular que ficou na sacristia e me informasse sobre a partida. Quando saiu o primeiro gol, ele me disse ‚Äėempatamos‚Äô. E quando ouvi os foguetes, pedi licen√ßa para o bispo e informei os fi√©is que o Flamengo era campe√£o‚ÄĚ.

Agora, a expectativa √© pelo √ļltimo campeonato que o time disputa neste ano, o Mundial de Clubes. ‚ÄúO Liverpool tem mais time, mas o Flamengo √© uma sele√ß√£o. Vai que sobra uma bola ali na √°rea? O Flamengo joga para a frente e esse √© o diferencial. Hoje em dia a maioria dos clubes recua quando marca o primeiro gol‚ÄĚ, comenta o sacerdote.

Padre Humberto √© daqueles que acompanha cada lance e tem um verdadeiro arquivo em casa. ‚ÄúEu anoto os gols, salvo os v√≠deos dos principais lances e vou montando uma tabela. Assim, quando o campeonato chega ao fim tenho todos os detalhes sobre artilharia e outras informa√ß√Ķes do time‚ÄĚ.

O torcedor j√° foi padre em Itai√≥polis, munic√≠pio que tamb√©m fica no Planalto Norte catarinense. Na cidade, um grupo de apaixonados pelo Flamengo normalmente se encontrava para assistir aos jogos. Em outubro de 2018 foi fundada a Embaixada Fla ‚Äď Itai√≥polis. ‚ÄúEu estive no dia da funda√ß√£o e mantemos contato diariamente em um grupo do WhatsApp. Tudo o que tem de informa√ß√£o sobre o time, a gente compartilha ali‚ÄĚ, relata.

O Flamengo viajou na tarde de sexta-feira (13) para o Catar, onde acontece o Mundial de Clubes. Apesar da torcida comentar sobre uma poss√≠vel final contra o Liverpool, os jogadores que em 2019 foram campe√Ķes do Carioca, Brasileiro e Libertadores, passaram a semana falando sobre ‚Äėp√©s no ch√£o‚Äô e com o discurso de respeito aos advers√°rios da semifinal.

Informa√ß√Ķes apuradas pela imprensa nacional d√£o conta que o Liverpool tamb√©m tem se preocupado com as jogadas da equipe brasileira e por isso teria pedido v√≠deos de jogos do Flamengo. A preocupa√ß√£o do time ingl√™s seria com as entradas de √Čverton Ribeiro e de Arrascaeta pelas pontas, al√©m de tentar o contra-ataque e deixar Rodrigo Caio e Pablo Mar√≠ no mano a mano com o trio de ataque formado por Roberto Firmino, Man√© e Salah.

Entenda como funciona o Mundial de Clube 

Al√©m de Flamengo, Liverpool, Al-Sadd e Hiengh√®ne Sport, disputam o Mundial o Al Hilal, da Ar√°bia Saudita, campe√£o da √Āsia, o Esperance da Tun√≠sia, campe√£o africano, e o campe√£o da Concacaf, o Monterrey do M√©xico.¬†Quem passar de Al Sadd e Hiengh√©ne, enfrentar√° o Monterrey, no s√°bado 14, por uma das quartas de final. Na outra, um dia antes, o Al Hilal encara o Esper√°nce. O vencedor enfrentar√° o Flamengo na semifinal do dia 17, uma ter√ßa-feira. A decis√£o est√° marcada para o s√°bado do dia 21, √†s 14h30.