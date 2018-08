IFC abre inscrições para 2.155 vagas gratuitas em 16 cursos de Ensino Médio Técnico

Estão abertas as inscrições para o exame de classificação 2019 do Instituto Federal Catarinense (IFC). São oferecidas 2.155 vagas para 16 cursos gratuitos de Ensino Médio Técnico distribuídos entre os 15 campi da instituição em: Abelardo Luz, Araquari, Blumenau, Brusque, Camboriú, Concórdia, Fraiburgo, Ibirama, Luzerna, Rio do Sul, Santa Rosa do Sul, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Sombrio e Videira.

Todos os cursos são gratuitos e serão iniciados no primeiro semestre de 2019. Inscrições devem ser realizadas pelo Portal de Ingresso do IFC em www.ingresso.ifc.edu.br. A prova seletiva será aplicada em 25 de novembro, domingo, das 14h às 18h. O resultado final será publicado no dia 4 de janeiro de 2019, também no Portal de Ingresso do IFC.

Podem participar candidatos que tenham concluído o ensino fundamental (em qualquer uma das formas previstas em lei) e que não terminaram o ensino médio. A taxa de inscrição é de R$ 25,00. Pessoas em situação de vulnerabilidade econômica podem requerer a dispensa do pagamento; o prazo para fazer o pedido vai até 24 de agosto.

Conforme o Sistema de Ações Afirmativas, 1085 das vagas são destinadas a estudantes que fizeram todo o ensino fundamental na escola pública – dentre as quais existem vagas exclusivas para candidatos de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos, indígenas e portadores de necessidades especiais. Os cursos de Agropecuária têm ainda 181 vagas reservadas para candidatos oriundos da agricultura familiar.

O edital do Exame traz todas as informações referentes ao processo, como o cronograma de atividades, os locais e procedimentos de inscrição, a distribuição das vagas em cada modalidade e os detalhes sobre a realização das provas, entre outras. O documento pode ser acessado aqui.

CURSOS OFERECIDOS

Na modalidade de curso integrado, o estudante cursa as disciplinas do ensino médio e as do curso técnico. Neste processo, são oferecidos os cursos técnicos nas áreas de Administração, Agroecologia, Agropecuária, Alimentos, Automação Industrial, Controle Ambiental, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Guia de Turismo, Hospedagem, Informática, Informática para Internet, Mecânica, Química, Segurança do Trabalho e Vestuário.

Serviço

Exame de Classificação IFC

Processo seletivo para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio

Vagas: 2155 vagas distribuídas pelos campi em 15 cidades de Santa Catarina

Inscrições: até 11 de setembro de 2018

Local de inscrição: Portal de Ingresso do IFC: www.ingresso.ifc.edu.br

Taxa de inscrição: R$ 25,00 (é possível pedir isenção até o dia 24/08)

Confira todas as informações no Edital disponível em: http://ingresso.ifc.edu.br