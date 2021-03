Informe da dengue confirma 761 novos casos da doença no Paraná

Compartilhar no Facebook

O Informe Epidemiológico da Dengue divulgado hoje (23) pela Secretaria da Saúde do Paraná registra 761 novos casos da doença. Agora o Estado soma 5.293 casos confirmados desde o início do período, em agosto do ano passado.

Deste total, 4.517 casos são autóctones, ou seja, de pessoas que contraíram dengue no município de residência. Três municípios apresentam casos autóctones pela primeira vez no período; Cidade Gaúcha, Floresta e São Pedro do Iguaçu.

229 municípios apresentam casos confirmados; 20 municípios registram casos de dengue com sinais de alarme e outros 10 trazem casos de dengue grave.

“Cerca de 90% dos focos do mosquito transmissor da doença estão nas residências e por isso reforçamos a orientação para que a população nos apoie neste combate à dengue com a remoção dos criadouros do mosquito Aedes aegypti que se formam em pontos e recipientes que acumulam água parada”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O Informe registra ainda 42.076 notificações para a dengue, em 349 municípios; outros 9.740 casos seguem em investigação.

Confira o informe completo clicando aqui.

