Inscrições abertas para o edital de audiovisual do Sesc PR

Obras selecionadas serão licenciadas por dois anos

O Sesc PR está com inscrições abertas para o edital de seleção para licenciamento de obras audiovisuais até o dia 30 de junho. As produções classificadas pela curadoria irão integrar a programação de audiovisual da instituição, nos formatos presencial e on-line, pelo período de 24 meses.

Estão aptos a participar pessoas físicas, pessoas jurídicas e microempreendedores individuais, ambos residentes ou estabelecidos no estado do Paraná e com o CNAE compatível com o objeto do edital. Cada proponente pode concorrer com até três obras que tenham sido finalizadas a partir de janeiro de 2019 e que não tenham sido exibidas no circuito cinematográfico comercial.

A avaliação das propostas julgará critérios como qualidade artística, qualidade técnica e relevância para o público do Sesc. A remuneração varia conforme categoria de enquadramento baseado na duração da obra (curta, média ou longa-metragem).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site, no endereço https://www.sescpr.com.br/edital/edital-de-selecao-para-licenciamento-de-obras-audiovisuais/, onde também está disponível o edital para consulta de todas as informações do processo, além de ser possível consultar resultados a partir de 30 de julho.

