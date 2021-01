IYF abre inscrições para aulas de coreano gratuitas

Presente em mais de 94 países, a organização International Youth Fellowship-IYF estará realizando nos dias 15 e 16 de janeiro a partir das 20h o “Korean Camp” com transmissão ao vivo através do ZOOM, YouTube e Facebook.

Com uma expressiva repercussão e atendimento a mais de 100 mil pessoas no ano de 2020, e com a expectativa de um crescimento e atendimento ainda maior em 2021, os organizadores recrutaram voluntários brasileiros para que possam dar um melhor suporte a cada participantes de mais essa edição do Korean Camp 2021.

O evento tem o objetivo em estar transmitindo não apenas o conhecimento do idioma, como também levar uma mensagem de fé e esperança para milhares de jovens de todas as idades em várias partes do mundo, através das palestras de educação emocional que também serão ministradas.

Segundo os organizadores, acreditam que o interesse pelo idioma coreano foi o fenômeno k-pop que tem como protagonistas os grupos musicais BTS, Black Pink e Stray Kids e a comédia romântica True Beauty (beleza verdadeira).

Durante o Korean Camp, através da conexão pela plataforma Zoom, os participantes poderão bater papo diretamente com coreanos que estarão também conectados e ainda existem vários outros programas que permitem um conhecimento mais avançado da Coreia, como por exemplo; as aulas de coreano, um tour on-line pelos pontos turísticos do País e aprendizado de músicas e danças de K-POP e K-DRAMA.

Os interessados poderão se inscrever gratuitamente através do link. https://vo.la/brazil

