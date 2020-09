Justiça Eleitoral catarinense inicia treinamento EaD da primeira turma de mesários nesta quinta-feira (3)

A Justiça Eleitoral catarinense inicia nesta quinta-feira (3) o treinamento em educação a distância (EaD) da sua primeira turma de mesários. Ao todo, serão dez grupos de aproximadamente 3 mil mesários cada instruídos a distância, totalizando cerca de 30 mil pessoas. O TRE-SC informa que serão capacitados somente os convocados para os cargos de presidente da mesa e primeiro mesário.

Cada mesário deve cumprir as seis horas previstas de curso dentro do prazo estabelecido para a sua turma. O término da capacitação que iniciou nesta quinta (3) é dia 11/09. Para conferir o cronograma dos próximos treinamentos basta acessar este link.

Na carta de convocação do mesário consta todas as informações sobre a turma na qual foi alocado, período de realização e a chave de inscrição. As inscrições devem ser realizadas diretamente no ambiente EaD do TSE e o link específico de acesso ao curso estará na orientação.

O TRE-SC orienta que quem já realizou algum treinamento na plataforma de cursos do TSE e possui cadastro deve acessá-la informando o CPF e senha utilizados originalmente. Já aqueles que nunca se inscreveram, devem criar um novo usuário e utilizar o seu número de CPF para identificação.

O treinamento em EaD para os mesários equivale a um dia de convocação, ou seja, dá o direito a dois dias de folga em seu trabalho.

Para mais informações, basta acessar a página do TRE-SC com orientações sobre o curso.