Lions Clube Monte Castelo e Governo Municipal inauguram nova ala hospitalar

O último sábado (17), foi repleto de emoção e alegria na entrega da nova ala hospitalar na cidade de Monte Castelo-SC, uma obra muito aguardada pela comunidade castelense.

O projeto desenvolvido em 2019 pelos clubes de Papanduva e Monte Castelo, apresentado a nível de distrito e às autoridades locais que apoiaram, foi aprovado pela Fundação Internacional de Lions Clubs, teve o subsídio entregue oficialmente no dia 04/11/2020, e a construção iniciada no dia 05/11/2020.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Devido à pandemia foi realizado um pequeno ato de inauguração, porém de grande significado, que aconteceu no último sábado e contou com a presença do Prefeito Jean Carlo Medeiros de Souza, o Secretário Municipal de Saúde Gilvani Carneiro, o Governador do Distrito LD-5 Aparecido Martins e sua esposa Denise Martins, o Coordenador LCIF Ireneo Valdir dos Santos e demais autoridades municipais e líderes leonísticos.

Uma belíssima obra com 329 m² que custou mais de R$ 500 mil reais, sendo R$ 384.409,34 subsidiados pela Fundação de Lions Clubs International (LCIF) e R$ 128.942,75 de contrapartida do Governo Municipal.

Lions Clubs, transformando e impactando as comunidades onde atuam. “Onde há uma necessidade, há um leão”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -