Matriz de Risco de SC aponta todas regiões em estado gravíssimo

A Matriz de Risco Potencial divulgada nesta quarta-feira, 23, pelo Governo de Santa Catarina e Secretaria de Estado da Saúde (SES) classifica todas as 16 regiões de saúde do estado em alerta gravíssimo (cor vermelha) para a Covid-19.

A região de Xanxerê, que era a única em estado grave na matriz divulgada semana passada, passou para nível gravíssimo neste boletim. Com relação à capacidade de atendimento que leva em conta a taxa de ocupação de UTIs, somente as regiões do Extremo Oeste e Xanxerê estão em nível grave. Todas as outras estão em vermelho.

A matriz mostra ainda que o aumento na transmissibilidade está em nível gravíssimo em mais da metade das regiões. No boletim anterior, divulgado no dia 18, apenas as regiões Nordeste e Meio-Oeste estavam neste nível.

No que se refere aos óbitos, também houve um aumento no número de regiões no alerta máximo, sendo que as que estão com os números mais preocupantes são o Alto Vale do Rio do Peixe, Carbonífera, Extremo Sul, Foz do Rio Itajaí, Laguna e Serra catarinense.

Desde o dia 18 de dezembro, data de divulgação da última matriz, Santa Catarina registrou 15.081 novos casos e 184 mortes causadas pela Covid-19.

