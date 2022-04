Melhor Idade: encontros retornarão gradativamente em Papanduva a partir da próxima semana

Na última sexta-feira, 01, aconteceu uma reunião com representantes dos grupos da Melhor Idade para decidirem sobre a retomada dos encontros, que desde o início da pandemia não aconteceram mais.

Na ocasião, foi criada uma comissão com alguns membros dos grupos, para decidirem em conjunto com a equipe da Secretaria de Assistência Social o retorno seguro das atividades.

Ficou definido e documentado em ata, que para participarem dos grupos, os idosos que tenham interesse devem realizar sua inscrição do dia 08 a 12/04, a partir das 13:30, no Centro da Melhor Idade. Cada grupo retornará com no máximo 25 participantes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A cada 30 dias a comissão reavaliará as condições de saúde e se for possível abrirá novas vagas. O retorno dos encontros está previsto para o dia 12/04.