Mensagens do Maio Amarelo precisam chegar aos milhares de motoristas que trabalham nas estradas do país

A campanha Maio Amarelo deste ano acontece de maneira digital. Em tempos de pandemia e de isolamento social, não poderia ser diferente. Mas as estradas não podem parar e profissionais como motoristas, caminhoneiros e entregadores, por exemplo, seguem desempenhando funções essenciais à sociedade. Por isso, difundir informações e conscientizar a todos sobre a importância da segurança no trânsito também segue sendo fundamental para salvar vidas e, especialmente, para não sobrecarregar ainda mais hospitais e a rede de saúde do país.

O Movimento Maio Amarelo, uma iniciativa coordenada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, que reúne patrocinadores e apoiadores de todo o país, como é o caso da Mobilis, empresa especializada em tecnologia, começou oficialmente no dia 1º de maio, e vai levantar a bandeira do trânsito seguro mesmo sem eventos e encontro de pessoas. Neste ano o tema do Movimento é “Perceba o risco. Proteja a Vida”, e a mobilização acontece por sites, redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas.

José Aurélio Ramalho, diretor-presidente do Observatório, diz que, neste momento, é ainda mais fundamental que a mensagem do ‘conduzir com segurança seguindo as leis e as normas de trânsito’ chegue a todas as pessoas, essencialmente aos profissionais que estão na estrada todos os dias, possibilitando que o país não pare. “Quando o condutor realmente entende que o cinto pode salvar a vida dele, ele passa a usá-lo, mesmo nos deslocamentos mais curtos. Assim é com o celular, com a manutenção preventiva, com o respeito a velocidade permitida etc. E foi pensando em ampliar esse conceito que nasceu o tema deste ano”, explica.

Segundo Ramalho, a proposta desse mote é exatamente transmitir à sociedade um aspecto já comum entre os técnicos de segurança viária: a importância da percepção de risco. “Temos certeza que por meio das redes sociais e dos apps de mensagens pelo celular faremos o significado chegar a mais e mais brasileiros, trazendo mais consciência e responsabilidade”, comenta.

É o que reforça o diretor geral do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Frederico de Moura Carneiro. “Quando falamos em trânsito, o mais importante é preservar vidas. Por isso, vamos fazer a campanha digital e levar informação principalmente para quem não pode parar, que são os caminhoneiros e entregadores, seja de motocicleta, seja de bicicleta, além dos profissionais da segurança pública e de saúde”.

Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons, diz que cada indivíduo precisa refletir sobre seu comportamento e seu dever quanto usuário das ruas e vias. “Nossa expectativa com campanhas como a do Maio Amarelo é que ajudem a conscientizar sobre o papel de cada um para que, coletivamente, todos tenham segurança no trânsito. Nesse âmbito, risco e segurança devem ser abordados sempre, pois o comportamento do indivíduo, seja ele condutor, pedestre, ciclista etc, sempre influencia na forma como ele reagirá durante seus deslocamentos”, diz.

Todo o material do Maio Amarelo de 2020 poderá ser usado por qualquer pessoa, empresa ou entidade, e já está disponível no site www.maioamarelo.com com versões para que o apoiador insira seu logo nas peças ou mesmo stories. As ações presenciais do Movimento foram adiadas para o mês de setembro, em conjunto com a Semana Nacional do Trânsito.