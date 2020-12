Meu escritório é onde eu quiser: home office fora de casa vira tendência

Este ano o home office acabou se popularizando tanto no Brasil quanto nas demais regiões do mundo. Mas agora as pessoas estão pensando em expandir os seus horizontes, e buscar outros locais para realizar seu trabalho remoto. Em um estudo realizado pelo Airbnb nos Estados Unidos, observaram-se três predileções que vêm redefinindo o rumo das viagens para 2021: viagens de reconexão, destinos hiperlocais e viver em qualquer lugar.

Este levantamento apontou que pelo menos 83% dos entrevistados preferem se acomodar em um espaço diferente, fora de casa, para realizar trabalho remoto. E não só o home office fora de casa ganhou bastante adeptos, como também o entretenimento virtual, um exemplo são os serviços de streaming, que estão experimentando uma ascensão nunca vista antes e as plataformas de jogatina, que vêm sendo as favoritas daqueles que preferem apostar online em jogos de cassino, e sentir a adrenalina e emoção do desafio. A tendência de buscar outros ambientes para realizar suas atividades diárias, sejam elas relacionadas ao trabalho ou estudo, também vem se repetindo entre os mais jovens. Conhecidos como millennials ou geração Z, eles estão mais inclinados a ir morar em um novo local com o foco no estudo ou home office.

Viagens e trabalho

Porém, trabalhar de casa não pode ser, nem de longe, encarado como férias. Sua rotina de obrigações deve ser cumprida, reuniões online e tarefas e, para muitos, essa troca de ares tem sido revigorante, aumentado a sua produtividade, e até mesmo lhe dando um incremento financeiro. Como não há mais a necessidade diária de ir até o escritório para realizar sua jornada, podemos realizar mudanças radicais, e até mesmo escolher um destino paradisíaco como o nosso novo local de trabalho. Esta foi a escolha feita por Bruna Resende – a brasiliense viajou até Tulum, no México, para passar uma temporada. Quando Bruna soube que sua empresa adotaria o home office pelo menos até 2021, ela se programou e resolveu mudar de cidade e país provisoriamente.

A decisão foi influenciada em boa parte por seu namorado. Já, para ela, o local de destino precisaria permitir uma forte conexão com a natureza, e como ambos são estudantes de espanhol, decidiram colocar os seus conhecimentos em prática. “Cancún era turístico demais e foi assim que Tulum entrou em cena. Encontramos opções de aluguel que ficaram mais baratas que nossos gastos em São Paulo, passagens em conta e tomamos a decisão” disse Bruna. A administradora ainda relata que segue a mesma rotina que seguia no Brasil, e que ainda tem tempo para aproveitar horas de sol e praticar o seu espanhol durante a noite.

Enquanto Bruna planejou cada detalhe da sua viagem com antecedência, o engenheiro Bruno Saúde acabou descobrindo o potencial de associar viagem ao home office ao acaso. Bruno, que reside em São Paulo, relata que precisou visitar alguns amigos em Florianópolis, e passaria somente uma semana no local enquanto realizava a sua jornada de trabalho remoto. Contudo, o engenheiro gostou tanto da rotina na cidade e a sua nova realidade que vem estendendo sua estadia desde então. “Atualmente, eu acredito que essa mudança melhorou a minha qualidade de vida em 100%, e isso impacta na minha produtividade” disse Bruno.

Além de não gastar tanto tempo no trânsito e com a rotina corrida dos grandes centros, o engenheiro relata a melhora no seu estilo de vida, “agora moro perto da praia, acordo pela manhã para correr e volto com outro ânimo para cumprir as obrigações. Comecei a melhorar, inclusive, o meu humor durante o dia”, afirma.

A pesquisadora científica do nicho Cultura Contemporânea e Relações Humanas e mestre em psicologia, Carla Furtado, aponta que com uma qualidade de vida melhor, o engajamento e produtividade são aumentados – e não somente no trabalho, mas nas atividades em geral. Uma pessoa que está vivendo com diversas dificuldades e pressões fora do emprego geralmente apresenta vários problemas na capacidade de concentração no trabalho, foco e vigor. E você? Se trabalha em home office, por que não se aventurar e experimentar novos ares?