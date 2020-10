Vara do Trabalho de Mafra alcança 100% de acordos em pauta especial de audiências

Antecipando-se à Semana Nacional da Execução e Conciliação, que este ano ocorre entre 30 de novembro e 4 de dezembro, a equipe da Vara do Trabalho de Mafra realizou uma pauta especial com 112 audiências de conciliação em apenas dois dias, e obteve excelente resultado: 100% de acordos. O valor total acordado foi R$ 399 mil.

Todas as audiências derivam de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em 2014 contra o frigorífico Seara, do Grupo JBS, já em fase de execução. Os juízes Izabel Maria Amorim Lisboa e José Eduardo Alcântara conduziram as tentativas de conciliação individuais, que foram realizadas em 21 e 22 de outubro de forma telepresencial, sem exigir o deslocamento de partes e procuradores.

Segundo Alcântara, o resultado só foi possível pela postura conciliadora e colaborativa da empresa e seus procuradores. “Mais do que solucionar uma centena de ações, esses pagamentos vão ajudar a injetar renda na comunidade local, num momento econômico e social crítico”, avalia o magistrado.

Uma nova rodada de negociações envolvendo a mesma ação civil pública está prevista para novembro.