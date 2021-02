Missão Boa Notícia realizará evento direcionado para crianças

Através do aplicativo ZOOM, YouTube e facebook, estará acontecendo nos dias 5 e 6 de fevereiro a 2ª edição do Global Kids Camp. Uma organização da Missão Boa Notícia.

Direcionado para crianças entre cinco e doze anos, o evento proporcionará a criançada a uma infinidade de atrações como danças, jogos, brincadeiras, diversões o mais importante, mensagem de fé e esperança com embasamentos bíblicos.

O evento que acontecerá nos dias 5 e 6 de fevereiro, terá transmissão ao vivo através do ZOOM, YouTube e Facebook, com início às 18 horas com previsão de encerramento as 20 horas

Para participar é fácil prático e rápido, basta fazer a inscrição do seu pequeno(a) gratuitamente clicando aqui.

O Global Kids Camp é um evento que acontece mundialmente por intermédio da Missão Boa Notícia sendo o seu principal objetivo levar alegria, diversão e a verdadeira conexão da felicidade a criançada.

