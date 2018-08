Motivos para não deixar de visitar Beto Carrero

Você que gosta de parques temáticos como a Disney, precisa conhecer aqui em território brasileiro, no estado de Santa Catarina, o parque Beto Carrero. Ele é um dos melhores do país, e porque não dizer do mundo. São muitas as atrações para pessoas de várias idades, portanto, não perca a oportunidade de visitar o parque que é de tirar o fôlego. Vamos conhecer neste artigo quais são os principais motivos para você ir ao parque temático Beto Carrero. Sem dúvidas é uma excelente escolha para as suas férias e relaxar com a família e amigos.

O primeiro motivo – o custo da visita

Se analisarmos o turismo como um todo, sabemos que em alguns lugares sai por preços altos uma viagem com tudo incluso, e no Beto Carrero é um pouco diferente – os preços são mais acessíveis e você poderá ter um ótimo custo benefício em sua viagem para Santa Catarina. Faz bem para a sua mente relaxando no parque e para o seu bolso – representa uma boa economia!

O segundo motivo – fácil acesso de localização

O parque fica localizado em Penha – Santa Catarina – e se você pegar um voo de São Paulo, por exemplo, descerá em Navegantes. Em Penha há ótimas pousadas para o seu conforto, portanto, informe-se nestes locais como se faz para chegar ao Beto Carrero – é tudo muito perto e sem maiores problemas.

O terceiro motivo – outras cidades vizinhas

Visitar apenas o Beto Carrero não vale! Santa Catarina é um belo estado, portanto, vale a pena dar um pulo em Blumenau, Camboriú, Florianópolis, entre outros lugares imperdíveis. Faça um tour completo além do parque. São lugares mágicos para o seu bem estar.

O quarto motivo – diversão para toda a família

Você que tem filhos pequenos ou adolescentes, o parque Beto Carrero oferece o que há de melhor em atrações para todos – certamente sua família ficará feliz em ver tantas atrações – Roda-gigante, Carrossel, Xícaras-malucas, a montanha russa Dum-Dum, o Barco Pirata, a Star Mountain, entre outros tantos neste mágico parque temático.

O quinto motivo – o zoológico do parque

O parque Beto Carrero oferece um zoológico de qualidade com mais de mil animais – realmente é um lugar belíssimo e que vale a pena tirar muitas fotos e guardar na lembrança. Você verá de tudo um pouco, então, prepare-se para uma viagem de tirar o fôlego.

O sexto motivo – a temática do filme Madagascar

Os personagens do filme são super simpáticos! Não perca esta chance de ver este parque! Veja o Madagascar Crazy River Adventure – um bote para seis pessoas em uma corredeira – adrenalina pura, mas você sairá molhado de lá, com certeza.

Como podemos ver, o Beto Carrero é mais do que especial – além destas atrações citadas aqui, há muitas outras como o show dos Velozes e Furiosos, o show medieval o Excalibur, o Dreamworks, e muito mais! Prepare sua mala e boa viagem e diversão!