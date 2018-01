Negociação do preço do fumo para a safra 2017/18 avança

As negociações do preço do tabaco para a safra 2017/18 voltaram à pauta nesta semana na sede da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), em Santa Cruz do Sul/RS. Na ocasião, a comissão interestadual dos produtores, formada por membros da Afubra e das federações dos sindicatos rurais (Farsul, Faesc e Faep) e dos trabalhadores rurais (Fetag, Fetaesc e Fetaep) se reuniu novamente com representantes da indústria.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em encontros realizados individualmente durante toda manhã cinco empresas voltaram a debater suas propostas. Entre elas, a representação dos produtores assinou protocolo com a Souza Cruz, que garante aumento de 2,2% aos fumicultores, além de outros benefícios, como compra de toda produção contratada e pagamento até o quarto dia útil, subsequente à comercialização.

Outro avanço acertado com a Souza Cruz diz respeito a uma questão básica para as negociações: o custo de produção. A partir da próxima safra ele será apurado de forma conjunta entre representantes e indústria.

Contrário às expectativas, não houve assinatura de protocolo com as demais empresas. Para a comissão, a variação sugerida, inicialmente, é fruto de acompanhamento da realidade dos agricultores, estabelecidos nos três estados do Sul do Brasil.

Contribuição: Assessoria de Imprensa Afubra