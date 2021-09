Novo Decreto do PR libera eventos e venda de bebida alcoólica na madrugada

Novo decreto foi publicado nesta terça-feira (14) e vale até 1º de outubro; governo também acabou com a proibição de venda de bebida alcoólica no período da madrugada.

O Governo do Paraná revogou o toque de recolher e liberou eventos com até 1 mil pessoas. O novo decreto foi assinado pelo governador Ratinho Junior na tarde desta terça-feira (14).

De acordo com o documento, também não existe mais proibição de venda de bebida alcoólica no período da madrugada.

O governo afirmou que as mudanças nas medidas restritivas foi possível graças à diminuição do número de casos confirmados e da ocupação de leitos hospitalares.

O decreto é válido até 1º de outubro. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as medidas poderão ser novamente alteradas em razão do cenário epidemiológico ou da situação vacinal.

Novas determinações

Conforme o decreto, os eventos poderão receber até 1 mil pessoas desde que respeitem o limite de capacidade de 50% para locais fechados e 60% para locais abertos.

Contudo, os participantes precisam estar com o esquema vacinal completo contra a doença ou devem apresentar o exame RT-PCR negativo, com no máximo 48 horas de antecedência.

O governo informou que todos os eventos deverão respeitar as normativas sanitárias previstas em resoluções expedidas pela Sesa.

Situação da pandemia no estado

O número de casos confirmados do novo coronavírus no Paraná chegou a 1.474.961, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta terça-feira.

O número de mortes pela doença no estado atingiu total de 37.944. Conforme a secretaria, houve aumento de 1.968 casos e 51 óbitos, em relação aos dados do dia anterior.

Ainda conforme o relatório, o estado registra uma taxa de recuperação da Covid-19 de 94%, considerando que, desde o início da pandemia, 1.384.167 pessoas se recuperaram. A taxa de mortalidade da doença no Paraná é de 2%.

Todas as 399 cidades paranaenses possuem casos confirmados de Covid, segundo o boletim, sendo que somente Boa Esperança do Iguaçu, no sudoeste, não possui nenhuma morte.

Ocupação dos leitos

Segundo os dados da Sesa, os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivos para adultos com Covid-19, têm ocupação de 55%. As taxas dos leitos da rede pública são as seguintes:

55% dos 1.662 leitos de UTI adulta;

39% dos 1.804 leitos de enfermaria adulta;

23% dos 22 leitos de UTI pediátrica;

26% dos 34 leitos de enfermaria pediátrica.

A regional Leste é a macrorregião do estado com maior taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para adultos, com 60%. Segundo a Sesa, as taxas são as seguintes:

Leste: 60%;

Norte: 59%;

Oeste: 53%;

Noroeste: 37%.

Avanço da vacinação

Nesta terça-feira, o estado ultrapassou a marca de 8 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose ou dose única do imunizante contra a Covid-19.

A estimativa do Ministério da Saúde é que o Paraná tenha 8.720.953 pessoas elencadas como população vacinável – acima de 18 anos.

Sendo assim, o estado atingiu 91,8% deste grupo com ao menos uma dose, de acordo com dados do vacinômetro nacional.

Desde o início da campanha no estado, 11.785.711 doses foram aplicadas, sendo 7.689.951 primeiras doses, 321.818 doses únicas e 3.773.942 segundas doses.