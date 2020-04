Nutricionista da Epagri dá dicas para melhorar a imunidade

Uma alimentação saudável, rica em nutrientes, ajuda a manter o organismo mais resistente e protegido contra doenças. “Com a alimentação equilibrada temos também um equilíbrio fisiológico, fazendo com que o organismo funcione de maneira mais harmônica”, explica a nutricionista Elisiane Casaril Friedrich, extensionista da Epagri em Chapecó. Essa orientação vale para todos os momentos, mas diante da pandemia de coronavírus, ganha ainda mais importância. Por isso, reunimos algumas dicas para usar a alimentação a favor da imunidade. Confira:

Aposte no natural

Evite ao máximo alimentos processados, industrializados, que têm em sua composição ingredientes que não são os produzidos de forma natural. “A alimentação tem que ter como base no dia a dia alimentos naturais, que sejam produzidos por nós, preferencialmente na nossa casa, na horta, no quintal”, explica Elisiane.

Se possível, produza seu alimento

Uma das ações permanentes da Epagri é incentivar as famílias rurais a consumir o que produzem. “Nosso foco, especialmente neste momento, é orientar as famílias a valorizar e consumir os alimentos que têm em abundância na propriedade. São alimentos que elas produzem, de baixo custo, mas de alto valor nutricional”, acrescenta a extensionista social Maristela Soligo, da Epagri de Guatambu.

Se você não mora no meio rural ou não tem espaço para uma horta, busque fornecedores locais. Aqui você encontra uma lista de agricultores que entregam alimentos fresquinhos em casa em diferentes regiões de Santa Catarina.

Manter uma horta em casa ajuda a melhorar a qualidade da alimentação.

Consuma alimentos da época

Dê preferência aos alimentos que estão em época de colheita na sua região. “Muitos desses alimentos são livres de agrotóxicos ou são produzidos de maneira que protege muito mais o nosso corpo e também o meio ambiente”, diz a nutricionista Elisiane. “Agora temos a época de frutas cítricas e legumes como tomate, abóbora e chuchu, que são fontes excelentes de vitamina A e vitamina C, que têm ação antioxidante. Essa ação antioxidante, presente principalmente nas frutas e nos legumes, protege o organismo contra a ação de vírus e bactérias, assim como de outras doenças”, detalha.

Falando em vitaminas

“Outra vitamina importante para a imunidade é a E, que também tem ação antioxidante, ajudando a manter as células do organismo sadias”, acrescenta Elisiane. A vitamina E é encontrada no amendoim, no abacate, nas nozes e na semente de girassol, por exemplo. “Quem tiver a opção de encontrar esses alimentos, pode incluir sementes de girassol na salada ou em um bolo integral”, sugere Elisiane.

Diversifique e abuse das cores

Para ter um bom aporte de nutrientes ao longo do dia, procure consumir alimentos de forma bem diversificada, garantindo sempre uma quantidade boa de frutas, legumes e verduras. “Quanto mais colorida estiver a nossa alimentação, maior será o aporte de nutrientes dos alimentos”, diz a nutricionista. No almoço e no jantar, tente compor um prato bem colorido, com legumes e verduras variados. Na hora do lanche, aposte nas frutas, que ajudam a abastecer o corpo com as vitaminas necessárias.

Alimentação também é carinho

Prepare seu alimento com afeto. “Se puder, inclua outras pessoas da família, como filhos e netos, para participar da preparação dos alimentos. Esse momento serve para fortalecer os vínculos, faz bem para nossa saúde e para a nossa mente”, diz Elisiane.