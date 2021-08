Operação Falso Simples identifica empresas com inconsistências na GFIP

A Operação Falso Simples identificou que 31,9 mil contribuintes não optantes pelo Simples Nacional informaram indevidamente a condição de optante por esse regime

A Receita Federal encaminha a partir de hoje correspondências para 1.158 empresas catarinenses com indícios de irregularidades na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP). A partir do cruzamento de informações, foi identificado que empresas não optantes pelo Simples Nacional têm informado indevidamente a condição de optante por esse regime. Isso pode resultar na falta de recolhimento de contribuição previdenciária por parte da empresa. As inconsistências apontam para uma sonegação potencial de R$ 25,4 milhões no Estado.

A operação Falso Simples realiza análise de dados e cruzamento de informações prestadas pela própria pessoa e também por terceiros, e encaminhará comunicações a 31.899 cidadãos em todo país. O objetivo é a regularização espontânea das divergências identificadas até 30 de setembro de 2021. Os contribuintes que informaram indevidamente a opção pelo Simples Nacional em GFIP receberão Aviso de Autorregularização por via postal e por meio de mensagem na Caixa Postal no e-CAC da Receita Federal.

Os Avisos de Autorregularização que estão sendo encaminhados às empresas contêm demonstrativo das inconsistências apuradas e estabelecem o prazo até 30 de setembro de 2021 para retificar as declarações. Após o prazo, novas verificações serão realizadas.

É importante destacar que as correspondências serão enviadas para os endereços (eletrônicos ou físicos) indicados pela empresa. Para evitar fraudes, vale lembrar que todos os pagamentos exigidos pela Receita Federal são cobrados por DARF, e nunca por boletos ou transferências bancárias. Outro ponto importante para se lembrar é que os sistemas da Receita operam todos no domínio .gov.br.

A Receita Federal espera que os contribuintes aproveitem o prazo concedido para a regularização, evitando riscos fiscais e autuações com multas que podem variar de 75% a 225% da contribuição previdenciária que deixou de ser declarada, além de juros.

A operação Falso Simples teve início em 2019, quando 14.381 cidadãos foram comunicados e orientados a providenciar as correções. As inconsistências verificadas nesta nova fase são do ano-calendário 2018. O total de indícios de sonegação verificado nesta fase da operação, apenas para os ano-calendário de 2018, é de aproximadamente R$ 803 milhões, para todo o país.

UF Quantidade de Contribuintes Valor da Sonegação Estimada AC 83 1.579.831 AL 379 10.669.370 AM 298 8.208.190 AP 79 3.116.078 BA 1.762 38.543.878 CE 1.018 23.786.318 DF 874 22.368.196 ES 522 10.974.065 GO 1.112 29.650.316 MA 660 14.303.337 MG 2.294 45.921.064 MS 694 14.163.912 MT 1.228 31.851.790 PA 909 25.684.791 PB 442 8.041.723 PE 1.504 35.474.422 PI 417 7.234.744 PR 2.117 53.388.464 RJ 3.593 107.775.778 RN 491 8.129.966 RO 301 9.233.575 RR 43 1.058.032 RS 1.540 32.140.965 SC 1.158 25.403.626 SE 325 5.976.598 SP 7.857 225.546.806 TO 199 3.604.534 TOTAL 31.899 803.830.369