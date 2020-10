Operação “Nossa Senhora Aparecida 2020” inicia nesta sexta-feira pela PRF

Compartilhar no Facebook

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia em todo o Brasil nesta sexta-feira a Operação Nossa Senhora Aparecida 2020, que se estende até segunda-feira, dia 12/10.

Normalmente, esta ação estaria dentro de um planejamento de pelo menos três semanas, chamado “Operação Festas de Outubro”. No entanto, devido à pandemia da Covid-19, estes eventos turísticos típicos do período não se realizarão em 2020.

Ainda assim, espera-se um aumento significativo no fluxo de veículos em todas as rodovias federais de SC. Considerando a previsão de tempo bom para o feriado prolongado, muitos motoristas devem usar a BR 101 (rodovia litorânea) e as BRs 282, 470 e 280 nos trechos que dão acesso às praias.

O objetivo principal da PRF é prevenir condutas que aumentam o risco de ocorrências graves ou que agravem as lesões das vítimas, como ultrapassagens indevidas, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças). Para isso, o órgão vai aumentar a presença em trechos considerados mais críticos de acidentes graves, convocando policiais para atuar no período de folga, a fim de reforçar o efetivo.

No ano passado, 12 de outubro caiu em um sábado. Já em 2018, nos quatro dias de feriadão, a PRF registrou 116 acidentes, nos quais 170 pessoas ficaram feridas e 05 morreram no local.

Devido ao fluxo de veículos estar quase igual ao período pré-pandemia, a PRF voltou a determinar a restrição de tráfego, apenas em rodovias federais de pista simples, para combinações de veículos de carga (CVC), bitrens com dimensões excedentes, “cegonhas” e aqueles que precisam de Autorização Especial de trânsito (AET), nos seguintes dias e horários:

09/10/2020 sexta-feira das 16h00 às 22h00

10/10/2020 sábado das 06h00 às 12h00

12/10/2020 segunda-feira das 16h00 às 22h00

RECOMENDAÇÕES – A Polícia Rodoviária Federal lembra algumas atitudes que podem salvar vidas:

– Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança;

– Acenda os faróis durante o dia, mesmo fora das rodovias;

– Respeite o limite de velocidade;

– Somente ultrapasse com segurança e em local permitido;

– Jamais transite pelo acostamento;

– Motorista: não fale ao celular;

– Se beber, não dirija;

– Fuja dos horários de pico (sexta-feira à noite e segunda-feira à tarde/noite).