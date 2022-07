Papanduva entra no mapa oficial da produção de arroz em SC

O município de Papanduva foi inserido no novo mapa do Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC para a cultura do arroz irrigado no estado de Santa Catarina, ano-safra 2022/2023, segundo portaria atualizada da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no Diário Oficial da União.

A decisão representa uma vitória para o setor rural e econômico do município, que há mais de 30 anos produz arroz irrigado e vinha reivindicando a inserção, já que o zoneamento identifica as áreas de risco e define períodos de baixo risco climático para produção de maneira a reduzir perdas, obter maiores rendimentos e, assim, servir como base para concessão de crédito e seguro rural, tais como o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e Programa de Subvenção ao prêmio do Seguro Rural (PSR).

O encaminhamento final da mobilização aconteceu a partir da realização de uma audiência pública da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa, em março, no município, reunindo lideranças e rizicultores, quando ficou definido que a prefeitura e a Câmara de Vereadores, se comprometeram a elaborar documento oficializando o pedido de inclusão junto a Embrapa e Ministério da Agricultura.

O vereador Alexandre Miguel Grabovski, que sugeriu a realização da audiência pública, considera que a oficialização do zoneamento da rizicultura é também uma forma de auxiliar os agricultores do município que sofreram perdas consideradas durante a pandemia da Covid-19.

O Prefeito Luiz Henrique Saliba parabenizou o vereador Alexandre e agradeceu a parceria entre Câmara de vereadores, Governo do Município e demais envolvidos nesta conquista. “Ficamos felizes com esta notícia, visto que agora os produtores terão direito ao seguro para suas lavouras, também a financiamentos e demais benefícios”, comentou Saliba.