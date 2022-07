Papanduva publica edital para Concurso Público para ingresso no quadro permanente

O Governo do Município de Papanduva publica edital para a realização de Concurso Público para ingresso no quadro permanente para os seguintes cargos:

• Assistente Social;

• Controlador Interno;

• Psicólogo;

• Assistente Administrativo;

• Orientador Social.

As inscrições serão realizadas de 20 de julho a 19 de agosto de 2022 exclusivamente via internet. Para fazer sua inscrição e conferir o edital completo, acesse o site papanduva.sc.gov.br e clique no banner do concurso.

É importante ressaltar que este é um concurso público específico, apenas para suprir algumas vagas solicitadas pelo Ministério Público, não é um concurso geral para todas as secretarias. Para demais vagas, um novo edital será lançado dentro de alguns meses.