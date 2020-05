Papanduva registra a primeira morte por coronavírus na região

Prefeito Luiz Henrique Saliba fez o anúncio. Paciente de 38 anos possuía um quadro de asma e bronquite. Nas redes sociais, postagens de pessoas que se dizem familiares contestam os dados, inclusive alegando que o exame constatando a morte por Covid chegou no dia seguinte ao atestado de óbito. E que mesmo faleceu às 17h de domingo no hospital de Mafra e não em Papanduva

Na manhã de ontem o prefeito de Papanduva, Luiz Henrique Saliba, anunciou durante entrevista ao vivo, a morte de um paciente de 38 anos no município vizinho, vítima da Covid-19. A morte é a primeira da região por coronavírus.

A vítima é um homem de 38 anos com histórico de doenças respiratórias – asma e bronquite – adquiridas após sofrer, há alguns anos, uma intoxicação por gás nocivo a saúde.

O resultado do exame que confirmou a Covid-19 chegou ontem em Papanduva e foi feito em um laboratório em Florianópolis. Antes dois exames rápidos haviam dado negativo para doença.

Segundo a secretária Cátia, o paciente que veio à óbito, chegou na sexta-feira, 8, para atendimento na unidade central do município, relatando durante a triagem, um pouco de tosse e falta de ar. No mesmo dia, ele foi encaminhado para o hospital para raio-x e permaneceu internado. O primeiro teste rápido, feito na sexta-feira, deu negativo. No domingo, outro teste rápido foi realizado e também não atestou a doença. O terceiro teste foi feito pós-morte e encaminhado ao Lacen, que atestou a covid-19.

Segundo informações da família, o paciente não teria viajado para nenhum lugar, nem sequer saiu de dentro do município. Segundo relato dos pais da vítima, ele não teve contato com ninguém com o vírus. “Podemos afirmar que temos uma transmissão comunitária”, afirmou a secretária Cátia

A família da vitima está em isolamento e sendo monitorada. A Secretaria de Saúde do Município aponta que já existe transmissão comunitária na cidade e pede para que todos aumentem os cuidados, executando a higienização das mães e uso frequente de máscaras.

CONTESTAÇÃO NAS REDES SOCIAIS

Postagens nas redes sociais de uma suposta irmã (Diana) do homem que faleceu (Anselmo), contestam a maior parte das informações repassadas para imprensa pelo executivo de Papanduva, a começar que o mesmo teria ido a óbito por covid. Segundo ela, ambos exames feitos anteriormente deram negativo e o último enviado a Lacen chegou depois do seu atestado de óbito ou seja no dia seguinte11?, reclamam também que foi negado o acesso deste exame pela Secretaria de Saúde local. Informam também que ele teria falecido por volta das 17h de domingo (10) no Hospital São Vicente de Paulo em Mafra e não no hospital de Papanduva, sendo que o mesmo não queria interna-lo, onde o mesmo então, foi internado no hospital de Mafra, por pneumonia.

Também contestam a informação do seu último local de trabalho e afirmaram que ele permaneceu isolado durante todo o período imposto pelos governos estadual e municipal. Sendo assim dificilmente teria sido infectado pelo coronavírus.

NOVOS CASOS REGIÃO

Rio Negrinho anunciou um novo caso no município. Trata-se de um homem 20 anos testou positivo para o Covid-19 durante teste rápido.

O paciente já havia feito um exame, através do Laboratório Central de Santa Catarina (Lacen), no final de abril, com resultado negativo. Porém nesta segunda-feira (11) apresentou sintomas e através do teste rápido apontou positivo para coronavírus.

Ele não apresenta sintomas graves e está isolado em casa, sendo monitorado.

Com este último caso confirmado Rio Negrinho chegou a 8 casos da Covid-19 confirmados, 6 já estão recuperados e os outros dois em tratamento.

WESTROCK

A WestRock e Três Barras confirmou por meio de nota nesta terça-feira 12, que a testagem em massa de funcionários e terceirizados resultou em mais 11 exames positivos para covid-19. “Estima-se que até 60% das contaminações pelo novo coronavírus aconteçam por pessoas assintomáticas. A WestRock decidiu testar todos proativamente: funcionários, colaboradores terceirizados, e também doar 600 testes RT- PCR.

A decisão da WestRock faz com que casos assintomáticos, que passariam desapercebidos, sejam conhecidos e assim, “que todas as medidas de isolamento e monitoramento sejam realizadas”, segundo a empresa.

Na sexta-feira, 8, a WestRock iniciou as testagens com a coleta de exames em funcionários. Nesta segunda-feira, 11, “a empresa recebeu a confirmação que, entre esses, há 10 casos positivos de pessoas assintomáticas dos times do Florestal, da Fábrica de Papel e do escritório do Projeto de Expansão, áreas e pessoas que não têm contato interpessoal em suas rotinas, em amostragem ampla o suficiente para evidenciar que o coronavírus está circulando na região, como vastamente comunicado pelas Autoridades Sanitárias Federais. Também foi testado positivo um caso sintomático leve. Todos passam bem e serão mantidos em quarentena, acompanhados pela vigilância sanitária dos municípios, garantindo a saúde e segurança não só para eles, mas para todos”, segue a nota da WestRock.

QUITANDINHA E AGUDOS DO SUL

Outras duas cidades próximas, Quitandinha e Agudo do Sul, também registram novos casos da Covid-19. São 2 casos em cada cidade.

Com estes dois novos casos, Quitandinha registra 5 pacientes com Covid-19. Em três dias o município registrou três novos casos.

O último caso é de um paciente entre 10 a 20 anos, familiar de um dos outros casos confirmados. Não apresenta sintomas graves e está em isolamento. Todas as pessoas que tiveram contato com ele estão em isolamento total.

RIOMAFRA

Em Riomafra, não foram detectados novos casos da Covid-19 nos últimos dias, os dois municípios o número de caso continua em cinco (três em Rio Negro e dois em Mafra) destes quatro já estão recuperados. Apenas um paciente de Rio Negro está em atendimento.

Até o fechamento desta edição Mafra contabilizava um caso suspeito, sete monitorados e 40 descartados. Rio Negro 64 casos descartados e dois suspeitos.