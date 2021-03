Pedidos para ligação nova e troca de titularidade podem ser feitos via site da Celesc

Compartilhar no Facebook

Com o objetivo de tornar ainda melhor o atendimento virtual oferecido a seus clientes, a partir de agora a Celesc passa a receber as solicitações para os serviços de Ligação Nova (que conecta uma nova unidade consumidora ao sistema elétrico) e de Troca de Titularidade, por meio de um formulário disponível no site da companhia. Os pedidos, que até então eram feitos por e-mail, agora devem ser realizados neste link.

“Entre agosto de 2020 e fevereiro deste ano, a Celesc recebeu, por e-mail, cerca de 135 mil pedidos para Ligação Nova e para Troca de Titularidade. Ou seja, ambos estão entre os serviços mais demandados pelos consumidores”, conta a gerente da Divisão de Atendimento, Jane Maria Vicenzi Appelt. Ela afirma que a medida melhora a assertividade na captação dos dados e traz mais agilidade à análise das solicitações.

Segundo a administradora da Divisão de Atendimento, Viviane Lenzi da Rocha, o que torna o processo mais ágil é que, a partir de agora, o consumidor poderá enviar pelo link qualquer documentação que esteja faltando e, assim, dar continuidade ao pedido. “Além disso, o preenchimento do formulário evita possíveis duplicidades e rejeições por falta de informações obrigatórias”, diz. Os novos procedimentos adotados facilitam a vida do consumidor, não havendo a necessidade ir até uma loja de atendimento presencial.

Clientes que ainda estão enviando solicitações destes serviços aos antigos e-mails estão sendo respondidos com a orientação de que o façam no ícone disponível no site.

Saiba mais

As solicitações de Ligação Nova e de Troca de Titularidade serão verificadas pela equipe de atendimento comercial da Celesc, entre 8h e 18h, de segunda a sexta-feira. As análises e respostas aos consumidores serão realizadas em até cinco dias úteis e o prazo para a execução do serviço não sofreu mudanças, dois dias para a área urbana e três dias para área rural.

Para acompanhar o pedido ou tirar dúvidas, o consumidor deve ligar para o teleatendimento comercial: 0800 048 0120.

Confira todos os procedimentos e documentos necessários para solicitação de Ligação Nova neste link e para Troca de Titularidade neste link.

Além dessas opções, outros serviços estão disponíveis no site www.celesc.com.br e no Aplicativo Celesc (iOS – App Store e Android na Google Play).

Caso seja registrada falta de energia, uma maneira rápida de protocolar ocorrências é pelo aplicativo da Celesc, disponível na App Store e no Google Play. Outras opções são pelo 0800 048 0196, pelo site https://bit.ly/3qNtdPe ou ainda enviando SMS para 48196 com a mensagem SEM LUZ e o número da sua unidade consumidora.

