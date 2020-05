Polícia Militar chega a 50 mil fiscalizações no trabalho de combate à Covid-19

A Polícia Militar de Santa Catarina ultrapassou o número de 50 mil fiscalizações das restrições das atividades econômicas e de isolamento social estabelecidas pelo Governo do Estado por meio de decreto desde o dia 17 de março. Até esta segunda-feira, 25, foram registradas 50.472 ocorrências, nas quais foram realizadas 893 notificações, 210 estabelecimentos foram interditados, foram lavrados 684 termos circunstanciados e 31 pessoas foram presas em razão do descumprimento das medidas.

Ao longo desses últimos meses, a PMSC teve que se adaptar de acordo com a evolução das medidas restritivas, evoluindo operacionalmente, desenvolvendo sistemas informatizados, para poder dar ao policial em operação as condições para continuar com o seu trabalho operacional no combate ao crime.

Segundo o comandante geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Dionei Tonet, as ações deverão continuar, além de novas operações de Segurança. “A PMSC está preparada para atender à população nesse período tão difícil que todos passamos. Contamos com os cidadãos catarinenses para que o nosso trabalho seja intensificado ainda mais para que possamos juntos vencer a este inimigo comum que é a Covid-19”, afirmou.

Orientação à população

Desde o início da segunda quinzena de março, quando o Governo do Estado instalou um Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES) para enfrentamento do coronavírus em Santa Catarina, a PMSC atuou também em outras atividades que ajudaram no processo de orientação da população no combate à Covid-19.

Foram realizadas distribuição de cartazes que davam orientação sobre a utilização de espaços públicos e para que o cidadão catarinense se mantivesse em casa, ajudando no isolamento social.

Também houve ajuste do aplicativo PMSC Cidadão (disponível para sistemas iOS e Android) para uso por parte do cidadão com apoio às ocorrências sobre a Covid-19 e de consulta à Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).

A PMSC também intensificou a fiscalização das medidas protetivas, com o apoio do Conselho Estadual de Saúde, que deu poder às forças de Segurança no Estado para atuarem nesse sentido, passando também a agir na condição de autoridade de saúde em todo o território catarinense.