Polícia Militar de SC lança a Operação Independência 2020

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPMR), dará início a partir das 18 horas desta sexta-feira, 4, à Operação Independência. A iniciativa busca proporcionar conforto, fluidez e segurança aos usuários das rodovias estaduais catarinenses, durante o fim de semana prolongado por conta do feriado do Dia da Independência. A ação seguirá até as oito horas do dia oito de setembro, em todo o Estado.

Com a suspensão dos tradicionais desfiles cívicos, o Comando de Policiamento Rodoviário informa que concentrará esforços no patrulhamento das 89 rodovias estaduais, que perfazem uma malha viária de aproximadamente 4.000 quilômetros. O CPMR desenvolverá uma política de conscientização dos usuários, no sentido de prevenir, ao máximo, a ocorrência de acidentes de trânsito, bem como possíveis infrações. Também recomenda aos motoristas que não dirijam após ingerir bebidas alcoólicas, utilizem o cinto de segurança, respeitem os limites de velocidade, bem como as regras gerais de circulação de trânsito.

Estatísticas demonstram que o número de acidentes aumenta nos períodos de feriados prolongados, muitos deles motivados pela falta de atenção, pelo aumento do volume de tráfego e, principalmente, pelo descumprimento da regulamentação de trânsito por parte dos usuários que trafegam nas rodovias.

Na Operação independência do ano de 2018 (não houve feriado prolongado em 2019) aconteceram 72 acidentes, sendo 32 acidentes com vítimas e 40 acidentes sem vítimas, envolvendo 125 veículos e causando ferimentos em 58 pessoas. Não houve registro de morte no período da operação.

Confira as recomendações para quem vai viajar

– Verifique as condições do seu veículo, tais como parte mecânica, freios, sistema de iluminação e pneus

– Regularize seus documentos de porte obrigatório, evitando situações desagradáveis no seu passeio

– Motorista e passageiros devem utilizar o cinto de segurança

– É obrigatório o uso do farol baixo, mesmo durante o dia, em todas as rodovias

– Só ultrapasse em locais permitidos e com segurança

– Mantenha a velocidade regulamentar para a via

– Se consumir bebidas alcoólicas, não dirija

– Lembre que gentileza gera gentileza, seja paciente e cortês no trânsito

Cuidado nas rodovias mais movimentadas

As principais rodovias que merecem maior atenção por parte dos motoristas, por conta da intensa movimentação de pedestres e ciclistas e pelo volume maior de veículos são:

SC – 401, 402, 403, 404, 405 e 406 (Florianópolis),

SC – 486 (BR-101/Brusque),

SC – 370 (Tubarão/Gravatal/Braço do Norte),

SC – 283 (Concórdia/Itapiranga),

SC – 412 (BR-101/Gaspar),

SC – 150 (BR 282/Piratuba),

SC – 415 (BR-280/São Francisco/Balneário da Enseada),

SC – 418 (BR-101/São Bento do Sul/),

SC – 108 (Blumenau/BR 280 e Brusque/Gaspar),

SC – 410 (Tijucas/Nova Trento),

SC – 350 (Alfredo Wagner/Rio do Sul) e

SC – 445 (Criciúma/ BR-101/Praia do Rincão).

O Comando de Policiamento Rodoviário informa que, em caso de emergência nas rodovias, o cidadão deve entrar em contato pelo número 198, que liga o usuário ao posto mais próximo da Polícia Militar Rodoviária. O contato também pode ser efetuado pelo número 190.