Prefeito Luiz Henrique Saliba entra em férias e vice-prefeito Jaime Ianskoski assume a Prefeitura de Papanduva

Pelos próximos quinze dias o Prefeito Luiz Henrique Saliba estará em férias, quem assume a prefeitura é o Vice-prefeito Jaime Ianskoski.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na manhã de hoje, 01, foi realizada a transmissão de cargo, no gabinete, na presença de secretários e vereadores do município. A partir desta data Jaime estará no comando do Executivo Municipal.

Saliba agradeceu Jaime pela amizade, parceria, e por mais uma vez assumir esta responsabilidade para que ele se afaste por alguns dias. “Desejo boa sorte e sucesso a você, meu amigo Jaime. Tenho plena certeza que fará um bom trabalho como sempre fez. Conte comigo!” Comentou Saliba.

Jaime agradeceu a confiança nele depositada mais uma vez, e junto aos secretários e vereadores comentou sobre o apoio de todos para um bom trabalho em equipe. “Junto de toda a equipe que comanda o Governo Municipal, com certeza faremos um bom trabalho e continuaremos no rumo do desenvolvimento do município”. Finalizou.

Na mesma oportunidade, Adolfo Geraldi tomou posse como Diretor Geral do Departamento Municipal de Esportes.