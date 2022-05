Presidente da Amplanorte assina contrato para fomentar a agricultura na região

O presidente da Amplanorte e também prefeito do município de Monte Castelo, Jean Medeiros, esteve reunido com o gestor de projetos do Sebrae, Celso Orlando Pirmann, para assinar um contrato que dá início ao programa “Amplanorte Agro”, que implantará o selo arte na região.

O Selo Arte foi criado visando diminuir os processos burocráticos na regularização dos empreendimentos da agricultura familiar e de produtores artesanais, permitindo a comercialização desses produtos para todo o território nacional.

A primeira ação do projeto será uma reunião durante o próximo dia 31, onde será discutido com os secretários municipais e grupos técnicos das secretarias de agricultura, o cronograma da iniciativa e um diagnóstico da situação dos municípios. O encontro vai acontecer na sede da associação.

A iniciativa vai realizar a adequação e atualização da legislação do serviço de inspeção municipal (SIM).

“Trabalharemos em toda a área da Amplanorte, cerca de 50 agroindústrias ou indústrias que lidam com processamento animal ou vegetal, entraremos em contato com a secretaria do município para iniciar este trabalho”, explicou o gestor de projetos do Sebrae, Celso Orlando Pirmann.

“Nossa ideia é criar uma identidade regional, com cunho artístico, um dinamismo na ação para podermos promover os produtos e a agroindústria familiar”, completou o presidente da Amplanorte, Jean Carlo Medeiros.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região.