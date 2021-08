Presidente da OAB/SC cumpre agenda no Planalto Norte e anuncia investimentos

Nesta quinta e sexta-feira diretoria estadual tem roteiro em Porto União, Canoinhas e Mafra

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Acompanhado de lideranças do Sistema OAB, o presidente da Seccional catarinense, Rafael Horn, cumpre agenda nesta quinta-feira e sexta-feira (29 e 30/7) em Porto União, Canoinhas e Mafra, onde anuncia investimentos para melhorias no atendimento da advocacia, com reflexos na assistência prestada aos cidadãos. Em Porto União, às 10h de quinta-feira, ele visita as obras da nova sede da Subseção da OAB na cidade. A instituição investiu em terreno próprio no município e está construindo um novo espaço, que vai permitir economia com a despesa atual de aluguel.

“As melhorias nas sedes e entrega de equipamentos que estamos fazendo pelo Estado são importantes no Sistema OAB para aperfeiçoar os locais de apoio disponíveis aos advogados, para que possam atender adequadamente aos cidadãos e cumprir com o seu trabalho também em condições condizentes. Esses investimentos são o retorno da anuidade paga pela advocacia catarinense e resultado de ajuste orçamentário do nosso Sistema para proporcionar melhores condições de trabalho, seja com melhorias em espaços físicos ou direcionados à capacitação profissional dos advogados e advogadas catarinenses”, destaca Horn.

Ainda na quinta-feira, às 17h, em Canoinhas, a diretoria da OAB/SC fará entrega de equipamentos de informática para equipar espaços de trabalho dos advogados da região. A partir das 19h, ainda na cidade, Horn conduzirá uma solenidade de homenagem a 16 profissionais da advocacia da região. A medalha Florisvaldo Diniz, maior reconhecimento da Seccional, será entregue a 13 ex-presidentes da OAB Canoinhas, como agradecimento pelos serviços prestados à instituição. No mesmo evento outros haverá também três jubilamentos a profissionais da advocacia pelo tempo de dedicação à profissão.

Na sexta-feira a agenda será em Mafra. Durante a manhã o presidente da OAB/SC participa de forma virtual da sessão da 2ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da instituição, de Joinville. Horn vai dar posse à nova presidente, Veridiana Mendes Lazzari Zaine, que assume no lugar do advogado Celso Correia Zimath, falecido recentemente. Durante a tarde, ainda em Mafra, a diretoria da OAB estadual terá conversas com advogados da região e fará a entrega de obras de revitalização da sede da Subseção local.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

PROFISSIONAIS HOMENAGEADOS EM CANOINHAS

Medalha Florisvaldo Diniz para ex-presidentes da Subseção:

> Neuzildo Borba Fernandes (in memoriam)

> Hilton Ritzmann

> Aldo Pedro Dittrich (in memoriam)

> Antônio Weinfurter

> José Jair Krauss ((in memoriam)

> Ivo João Suchek

> Francisco Vital Pereira (in memoriam)

> Israel Dias dos Santos

> Viviane Maria Schumacher Ferrarese

> Moacir Evaldo Hellinger

> Ismael Tadeu Trevisani Filho

> Paulo Matioski Filho

> Renato Mattar Cepeda

Profissionais jubilados:

> Antônio Weinfurter

> José Cidral da Costa

> Tadeu Oliva Kurpiel