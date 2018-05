Procon/SC promove reunião com Sindicato dos Postos de Combustíveis para que não ocorra reajuste de combustíveis

O Procon/SC fez uma reunião na tarde desta sexta-feira, 25, com o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais da Grande Florianópolis (Sindópolis) para que não ocorra reajuste no preço do combustível quando reiniciar o reabastecimento na região.

“As ações de fiscalização do Governo do Estado, por meio do Procon Estadual, foram pedagógicas e muito produtivas e já mostraram que não vamos aceitar a mudança de preço sem justificativa. Esperamos a partir de agora contar com o apoio de todos os estabelecimentos”, reafirmou o Diretor do Departamento de Defesa do Direito do Consumidor, Michael da Silva.

O presidente do Sindópolis, Lurran Souza, o vice-presidente de Relações Institucionais, Joel Fernandes, e o tesoureiro Rodrigo Comeli, assumiram o compromisso formal de levar a recomendação aos mais de 91 estabelecimentos filiados a entidade. “Nossa filosofia, nossa luta, é ter preços diferenciados, respeitar a livre concorrência e não aceitar cobranças abusivas”, declarou Joel Fernandes.

O Procon/SC ainda informou a diretoria do sindicato que, em decisão conjunta com o Ministério Público Estadual, o órgão irá notificar todos os postos de combustíveis para que apresentem as notas fiscais de compra e venda de combustível (gasolina, álcool e diesel) a partir de 15 de maio. “Após as ações efetivas de fiscalização, nossa intenção agora é fazer a operação completa e analisar a documentação de todos os estabelecimentos”, reforça o Diretor Michael da Silva.

O Procon/SC também encaminhou ofício ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Santa Catarina) autorizando os estabelecimentos a limitarem a quantidade de litro de combustível por cliente, visando atender o maior número de consumidores.