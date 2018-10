Produção Cervejeira e Terapias Integrativas são novas opções de graduação no Brasil

A Unicesumar, um dos dez maiores grupos privados de ensino superior do país, ampliou em 22,91% o número de cursos de graduação oferecidos em seus 400 polos de Educação a Distância no Brasil. A partir desde mês, onde inicia o processo seletivo para o ano letivo de 2019, a Unicesumar passa a oferecer 59 opções de cursos de graduação, sendo 14 de Bacharelado, 14 de Licenciatura e 31 de Tecnólogo, inclusive nos polos de Mafra, Lages, São Bento do Sul, União da Vitória e Caxias do Sul (RS).

São 11 novos cursos de graduação, sendo um de Bacharelado (Psicopedagogia), quatro de Licenciatura (Sociologia, Filosofia, Artes Visuais e Ciências Biológicas) e seis de Tecnólogo (Produção Cervejeira, Segurança Alimentar, Segurança Privada, Estética e Cosmética, Podologia e Terapias Integrativas e Complementares). Esses últimos três são os primeiros cursos da área de bem-estar a usar a metodologia híbrida da EAD Unicesumar.

“Preparamos uma seleção de cursos inovadores, que estão convergentes com o futuro das profissões no mundo. Alguns deles são inéditos”, destaca Janes Fidelis Tomelin, pró-reitor de ensino da Educação a Distância da Unicesumar. Os cursos tecnólogos de Segurança Alimentar, Produção Cervejeira, e Terapias Integrativas e Complementares são os primeiros em EAD do Brasil.

Além das novas graduações, a Unicesumar passa a oferecer seis novos cursos de pós-graduação: Governança Corporativa e Gestão Estratégica; Coaching com Ênfase em Mentoring para Gestão de Pessoas; Inovação e Gestão de Conteúdos para a Economia Criativa; MBA em Inovação e Criatividade no Ambiente Empresarial; MBA Executivo em Economia Criativa, Cultura e Inovação; e MBA em Marketing, Criatividade e Inovação.

Com as novidades para 2019, a EAD Unicesumar passa a oferecer mais de 150 diferentes opções de cursos em graduação e pós-graduação. Entre os diferenciais metodológicos, materiais didáticos produzidos pelos próprios professores, com recursos de realidade aumentada, games interativos, entre outros. Já os cursos híbridos, contam com salas invertidas, aulas práticas em laboratórios, tutores facilitadores nos polos e encontros presenciais semanalmente.

Hoje, um em cada cinco estudantes matriculados no ensino superior estuda a distância, de acordo com o Censo da Educação Superior 2017 divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Segundo os dados, as matrículas da EAD cresceram 17,6% de 2016 para 2017, chegando a quase 1,8 milhão em 2017, o que representa 21,2% do total de matrículas em todo o ensino superior. Isto justifica também o aumento no número de cursos no país. De 2016 para 2017, passaram de 1.662 para 2.108, o que representa uma elevação de 26,8%, maior índice desde 2009.

NOVIDADES NA ÁREA DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) houve um crescimento de 37,7% em cervejarias artesanais registradas no país no último semestre. Em 2017, foram mais de 500 registros, de acordo com o Instituto de Cervejas do Brasil. “Atender a esta demanda e manter o segmento em ritmo crescente exige profissionais qualificados. Pensando nisso, propomos um curso também como oportunidade para quem quer empreender neste segmento”, conta Kátia Coelho, diretora de graduação e pós-graduação EAD da Unicesumar.

A área de alimentos e bebidas também apontou que era preciso mais. Com as crescentes políticas públicas na área da Segurança Alimentar, desde a criação da Lei 11.346, em 2006, a Segurança Alimentar é um dos assuntos mais importantes para quem atua no segmento de alimentos, seja uma indústria, um restaurante ou um quiosque de café. Considerado um tema de alcance mundial, ele passa a ser ofertado, agora, na EAD.

NOVAS OPÇÕES NA METODOLOGIA HÍBRIDA

Em ascensão no país, a metodologia hibrida propõe cursos que conciliam algumas características da EAD, como a flexibilidade e o acesso remoto a aulas e recursos didáticos, com a proximidade do ensino presencial.

Para quem busca opções na área da saúde e bem-estar, as novidades da Unicesumar são os cursos Tecnólogos em Terapias Integrativas e Complementares, em Podologia e em Estética e Cosmética. Os dois primeiros, mais do que atender às demandas vislumbradas pelos polos da EAD, vêm em consonância ao pioneirismo da instituição na aposta em cursos que representam inovação e oportunidade para os brasileiros.

O termo “Práticas Integrativas e Complementares (PICS)” já é bem familiar aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O Brasil é líder na oferta desta modalidade na atenção básica à saúde, focada na prevenção de doenças. Em 2006, quando foi criada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) o SUS ofertava apenas cinco desses procedimentos. No ano passado, foram incorporados outros 14 e, neste ano, mais dez. Segundo o Ministério da Saúde, práticas como a medicina tradicional chinesa, uso de plantas medicinais/fitoterapia, arteterapia, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia e quiropraxia, entre outras, podem auxiliar em tratamentos e na prevenção de diversas doenças, como depressão e hipertensão.

Também com foco na prevenção, a Unicesumar criou o curso Tecnólogo em Podologia. O objetivo é disponibilizar para o mercado um profissional habilitado para realizar a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação das diversas podopatologias (doenças dos pés). De acordo com Janes Tomelin o curso irá preparar o profissional para uma avaliação minuciosa dos membros inferiores para possível tratamento das mais diversas anomalias, permitindo um atendimento multidisciplinar.

DE OLHO NA DOCÊNCIA

O crescimento da EAD também impulsionou o número de professores formados por meio desta metodologia. Segundo os dados do Censo da Educação Superior, em 2016, cerca de 42,1% das matrículas em licenciaturas eram a distância. Este percentual passou para 46,8% no ano passado. Hoje, as licenciaturas representam 19,3% das matrículas no ensino superior.

Por isso, a Unicesumar também ampliou sua oferta de cursos na área da Educação e Licenciaturas. Numa época em que comportamento politico e a opinião pública são essenciais, as Licenciaturas em Sociologia e em Filosofia, por exemplo, vêm contribuir com a compreensão sobre a atualidade, trazendo conhecimento e reflexão. “É preciso entender como o conhecimento se deu no passado e se dá no mundo moderno, não apenas com base em conceitos, mas na aplicabilidade, focada na realidade e no mercado atual”, esclarece Katia Coelho.

É este mercado que tem integrado as artes dentro das escolas, especialmente após a aprovação da nova Base Nacional Curricular, e aberto ainda mais espaço para a atuação dos licenciados. “Nas Artes Visuais, por exemplo, já se destaca quem entende e trabalha a arte e as novas mídias, entendendo e adaptando o conhecimento frente a esta nova relação”, conta a diretora. Ainda segundo ela, o mesmo acontece para os licenciados em Ciências Biológicas, que precisam ir para além dos laboratórios com animais jurássicos. “A prática de ensino depende da inovação, exigindo o uso das metodologias ativas também nesta área da biologia”, completa.

Mas todas as mudanças do mundo moderno também precisam de compreensão, desenvolvimento e acompanhamento de profissionais capacitados. “Não adianta viabilizarmos o acesso a um mundo de novidades, se não soubermos lidar corretamente com elas para nos desenvolver”, pondera Katia.

Foi dessa necessidade que a Unicesumar decidiu investir no Bacharelado em Psicopedagogia. Como identificar problemas nos métodos de ensino, nos currículos escolares ou, até mesmo, nas relações pessoais? De que forma contribuir com o sistema educacional, realizando intervenções em busca de reduzir casos de evasão escolar? Ou, ainda, como melhorar a assimilação dos conteúdos e a performance dos funcionários? Essas são as perguntas para as quais o psicopedagogo precisa estar preparado para dar respostas à sociedade.

SEGURANÇA PRIVADA

Segurança é, hoje, uma das principais pautas nacionais no Brasil. Pensando nas necessidades e desafios do país com segurança patrimonial, operação e controle de proteção, gestão e patrulhamento de escolta, segurança pessoal e executiva, a Unicesumar decidiu iniciar o curso tecnológico em segurança privada a partir de 2019.