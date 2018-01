Programa de estágios em SC oportuniza experiência para mais de 2 mil jovens

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Comunicativo e dedicado são características reconhecidas por todos que convivem com o estudante de Eletrônica Industrial, do IFSC, Matheus Silveira da Silva. Com ares de intelectual e super entendido da área tecnológica, o jovem de 19 anos é um dos 71 estudantes que fazem estágio na Secretaria da Educação. “É um ótimo aprendizado para nos adaptarmos ao que vem pela frente, como disciplina e responsabilidade, que são muito importantes no mundo profissional”, ressalta Matheus, que atua na Diretoria de Tecnologia e Inovação.

O Programa Novos Valores é oferecido pelo Governo do Estado, sob a administração das Secretarias da Educação e Administração. Em 2017 foram aplicados R$ 18 milhões na ação. “Queremos atrair cada vez mais os jovens para o mercado de trabalho, de forma que tenham a chance de ter um primeiro contato com o ambiente profissional”, ressalta o diretor de Gestão de Pessoas, da Educação, Valdenir Kruger.

Da mesma forma que Matheus, Maria Julia Miranda, 17, encontrou no programa a primeira experiência profissional. Aluna do 2º ano do ensino médio do Instituto Estadual de Educação, na Capital, trabalha há um ano na Gerência de Articulação com os Municípios.

As atividades que Maria Júlia realiza são voltadas ao setor administrativo, diferentes do que ela sonha para o futuro profissional, mas garante que, de qualquer forma, a prática é enriquecedora. “Esse é o meu primeiro contato com o trabalho, mas acredito que, independentemente do sonho de ir para a área da saúde, estou aprendendo muito. Sinto que tenho uma visão ampliada, e a convivência com os colegas também está sendo bem positiva”, conta.

O programa permite aos jovens conhecer na prática sua área de formação e abre cada vez mais espaço para quem deseja contribuir e conhecer a atividade pública. Em 2017, foram preenchidas 2,7 mil vagas, sendo 1.075 destinadas aos alunos de ensino médio, profissionalizante, superior, educação especial e de jovens e adultos, e as demais, aos jovens que estejam frequentando cursos de graduação em instituições públicas e privadas parceiras da Secretaria da Educação.

COMO PARTICIPAR DO NOVOS VALORES?

Se você é estudante e tem interesse de ingressar no mercado de trabalho, deve ir até a secretaria da sua instituição para se inscrever. Caso haja vaga compatível com seu perfil e a necessidade dos órgãos estaduais, a equipe de gestão de pessoas entrará em contato para o agendamento de uma entrevista.

A carga horária é de 20 horas semanais e o valor da bolsa pode variar entre R$ 380 para estudantes do ensino médio, R$ 430 para estagiários de educação profissional e R$ 500 para alunos de graduação, tendo o auxílio transporte de R$ 5 ao dia.

Nas escolas, as oportunidades estão sendo distribuídas de acordo com o número de alunos. Para cada 200 estudantes por período, é contratado um estagiário, podendo cada escola ter no máximo três estagiários.

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

Pela primeira vez na história do Programa, os bolsistas ganharam 22 cursos totalmente gratuitos e à distância, por meio da Escola Virtual de Administração Pública, da Secretaria da Administração. A iniciativa visa potencializar o preparo profissional, bem como o aperfeiçoamento em diferentes áreas como Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Direito e Conhecimentos Gerais. As inscrições para os cursos poderão ser feitas pelo site http://ead2.sc.gov.br, de 15 a 22 de janeiro de 2018.