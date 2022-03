Programa Entra21 terá curso gratuito para área de tecnologia com mais cinco turmas presenciais

O Programa Entra21, curso que pretende formar cerca de seis mil profissionais na área da tecnologia em Santa Catarina, terá mais cinco turmas presenciais em diferentes regiões do Estado. Além das 16 do Vale do Itajaí, haverá aulas presenciais em Florianópolis, Joinville, Chapecó, Criciúma e Balneário Camboriú.

Os interessados também podem fazer o curso nas modalidades on-line, com aulas ao vivo; e ensino a distância (EAD), com aulas gravadas. As inscrições estão abertas até 27 de março. “Todos os alunos que se inscreverem e não forem selecionados para as turmas presenciais e on-line poderão fazer o EAD”, explica Sérgio José Tomio, coordenador geral do programa.

Cada turma terá em média 25 vagas, distribuídas da seguinte forma: 16 turmas presenciais no Vale do Itajaí (15 em Blumenau e uma em Timbó); cinco turmas presenciais nas cidades de Florianópolis, Joinville, Chapecó, Criciúma e Balneário Camboriú; e sete turmas on-line, que são voltadas para pessoas de qualquer cidade do Estado.

O Entra21, lançado em 2006, é executado pelo Blusoft-Acate e conta com o Governo do Estado como principal financiador, através da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc). A fundação vai destinar R$ 2 milhões para ampliação do programa neste ano, que passa a ser oferecido para todo o Estado. A iniciativa recebe ainda recursos da Prefeitura de Blumenau e de empresas privadas.

Para o presidente da Fapesc, Fábio Zabot Holthausen, a ampliação do Entra21 é extremamente relevante e importante para a sociedade catarinense. “Ao levar o programa da região de Blumenau para todo o Estado estamos mirando no impacto que pode causar em Santa Catarina nos próximos anos”, afirmou. “As oportunidades, como o Entra21, sendo levadas para o Estado vão permitir a geração, não só de emprego qualificado, mas também de desenvolvimento pelo empreendedorismo inovador”, avaliou.

Para participar do Entra21 é preciso ter mais de 16 anos e ter cursado ou estar cursando o ensino médio ou curso superior. O aluno não tem qualquer custo e conta com a ajuda no transporte para turmas presenciais.

O curso será realizado de abril a outubro, no período da manhã, da tarde ou da noite, com 480 horas de formação. Destas, 356 horas serão de disciplinas técnicas, onde o aluno fará uma das especialidades: Python, C#, React, Java, Dev. Mobile, Front End, Banco de Dados, PHP, Vue.js, Analista de Dados, Flutter, UX & UI, Marketing Digital, ou Pacote Office. Também terá aulas de Inglês (80h), Desenvolvimento Humano e Criação de Portfólio (24h), Empreendedorismo e Inovação (8h) e Contabilidade e Finanças (12h).

Entre no site do Entra21 para obter mais informações e fazer a inscrição.