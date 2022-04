Projeto “Casa, casinha, casarão: quanta diversão!” trabalha valores com crianças do berçário

Com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento de diversas habilidades físicas, cognitivas e afetivas, bem como a experimentação de sensações que promovam alegria e diversão, o CEM Faxinal trabalhou com crianças do berçário o projeto “Casa, casinha, casarão: quanta diversão!”(da série Este Projeto Merece Destaque).

De 07 a 18 de março, a escola proporcionou atividades diferenciadas às crianças, abordando os campos de experiência: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades relações e transformações.

Valores

Durante a aplicação do projeto, foram trabalhados valores como respeito, amor, colaboração, paciência e segurança, com a finalidade de possibilitar às crianças a vivência de diversas experiências por meio da brincadeira como explorar lugares pequenos e aconchegantes, amplos e cheios de desafios, reconhecer as pessoas de sua família, estimular a imaginação, desenvolver a coordenação motora, ter contato com superfícies de diversas texturas, ampliar o vocabulário, reconhecer algumas partes do corpo e imitar gestos e movimentos, embalados por diferentes canções.

Continuidade

De acordo com a professora do berçário, Jéssica Levinski Hack, este projeto pode ter continuidade durante o ano, de acordo com os interesses e necessidades de aprendizagem das crianças. “É gratificante ver a alegria e diversão das crianças e também o quanto elas se desenvolvem e aprendem por meio da brincadeira”, disse.

Já a diretora da escola, Jacqueline Vanderlinde contou como foi a experiência de trabalhar o projeto. “Este tema é uma sequência didática no qual foi explorado o sentimento de proteção, segurança e conforto que os lugares menores proporcionam”, explicou. Esclareceu ainda que os bebês sempre que podem procuram espaços menores e mais aconchegantes para brincar, podendo ser embaixo de mesas, dentro de caixas, portanto o nome Casa, casinha, casarão: quanta diversão. “A partir de uma canção infantil surgiu a ideia de construção da casinha com caixas de papelão, onde os alunos participaram desde o primeiro momento”, concluiu a diretora.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano iniciamos com esta reportagem, a publicação de uma série de matérias sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.