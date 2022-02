PSG pode trazer Lukaku para lugar de Mbappé, aponta jornal

N√£o completou nem um ano que Romelu Lukaku desembarcou em Londres, mas v√°rios rumores j√° d√£o conta que o belga pode deixar o Chelsea, atual campe√£o da Champions League. Segundo as informa√ß√Ķes colhidas pelo The Sun, o Paris Saint-Germain estaria disposto a contratar o atacante.

Recentemente, Lukaku ganhou as manchetes de todo o globo ao apontar que tinha vontade de voltar a jogar na Inter de Mil√£o. Al√©m disso, o jogador mostrou sua insatisfa√ß√£o em permanecer no Chelsea, onde n√£o √© titular absoluto da posi√ß√£o. Dessa forma, o atacante acabou sendo multado pelo clube ingl√™s, ao confirmar que estava infeliz sob o comando de Thomas Tuchel, mas posteriormente realizou um pedido p√ļblico de desculpas.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

Apoio do chef√£o

Um relat√≥rio divulgado pelo jornal El Nacional aponta que o propriet√°rio do Chelsea, o bilion√°rio russo Roman Abramovich, est√° apoiando Thomas Tuchel nessa hist√≥ria e tem cogitado a possibilidade de vender o atacante belga. Contudo, os Blues esperam recuperar uma boa parcela do investimento feito em Lukaku, j√° que o jogador custou 97,5 milh√Ķes de libras (aproximadamente R$ 750 milh√Ķes na cota√ß√£o atual).

Dessa forma, alguns clubes europeus já ligaram o seu alerta, dentre eles o PSG. O clube francês aparentemente se conformou em não conseguir renovar o contrato de Kylian Mbappé, que tem duração até julho deste ano. E como o presidente da equipe, Nasser Al Khelaifi, enxerga em Lukaku um grande potencial, o belga seria uma contração para ocupar o lugar deixado pelo camisa 7.

De acordo com o The Sun, o time parisiense estaria disposto a desembolsar 75,5 milh√Ķes de libras por Lukaku. O atacante belga poderia encaixar com excel√™ncia no ataque do PSG, j√° que a equipe sofre com a falta de um centroavante de √°rea (Icardi n√£o tem atuado bem).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Dito isto, o belga poderia ser um √≥timo refor√ßo para equipe que sonha em conquistar a Liga dos Campe√Ķes. Sendo que o time franc√™s tem um encontro marcado em fevereiro com o Real Madrid, num duelo v√°lido pelas oitavas de final do torneio continental. Com isso, desde j√° h√° torcedores arriscando alguns pitacos nos sites de apostas net, que cobrem um amplo n√ļmero de eventos esportivos de todo o globo, disponibilizando ainda √≥timas promo√ß√Ķes para os brasileiros, que podem utilizar a plataforma para ter acesso a b√īnus gratuitos e realizar suas apostas sem precisar p√īr as m√£os no bolso.

Deixando o Parque dos Príncipes

Apesar da sa√≠da iminente de Mbapp√© do Paris Saint-Germain, o camisa 7 pode n√£o ser o √ļnico a deixar o Parque dos Pr√≠ncipes em breve. Segundo a imprensa inglesa, Georginio Wijnaldum, que chegou ao clube recentemente ap√≥s n√£o renovar o seu v√≠nculo com o Liverpool, pode estar de sa√≠da do clube por n√£o estar sendo utilizado por Mauricio Pochettino.

Desde que chegou a Paris, Wijnaldum jogou 23 partidas, somando três gols e uma assistência. Contudo, o meia não tem sido utilizado com muita frequência, iniciando as partidas recorrentemente no banco de reservas, o que não o tem deixado contente.

Ao que tudo indica, o novo rica√ßo do futebol ingl√™s, o Newcastle, estaria disposto a comprar o jogador, no entanto, o poss√≠vel rebaixamento da equipe pode complicar bastante uma negocia√ß√£o. Al√©m do Newcastle, o Arsenal tamb√©m demonstrou interesse pelo atleta, sendo que a equipe tem um poder financeiro elevado e participar√° de competi√ß√Ķes europeias na pr√≥xima temporada. Apesar dos rumores que apontam a sa√≠da de Wijnaldum do PSG, sua perman√™ncia no clube franc√™s ainda n√£o foi descartada.

Caso o meia deixe a equipe, é possível que o Paris Saint-Germain foque seus esforços em contratar Paul Pogba, um antigo desejo da equipe, que está em sua reta final de contrato com o Manchester United e já demonstrou interesse em deixar a equipe inglesa.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -