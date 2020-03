Compartilhar no Facebook

O site www.achavedaquestao.com.br está ajudando de forma gratuita as pessoas que não estão sabendo lidar com o isolamento devido a pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Diversos psicólogos conectados estão prontos a ajudar as pessoas a lidarem com suas dificuldades ou que está ficando ansiosa, depressiva, agressiva, compulsiva ou com medo demais.

Eles atendem on-line e gratuitamente a todos.