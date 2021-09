Quais são as 5 ligas de futebol mais populares do mundo das apostas?

O futebol é o esporte mais popular do mundo e o mesmo também acontece quando o assunto são as apostas esportivas. A movimentação financeira gerada a partir dos campos também acontece com intensidade nas casas de apostas, principalmente quando são jogos das maiores ligas de futebol do mundo.

Por que apostar nas ligas de futebol mais populares?

Embora um grande volume de apostas (e dinheiro) possa soar bom apenas para as casas esportivas, isso também se estende, na maioria das vezes, aos apostadores, pois quanto maior for o volume de apostas, mais fácil é para as casas de apostas criarem promoções, ofertas e cotações melhores para os jogos dos melhores campeonatos do mundo.

Além disso, quanto mais populares são as ligas de futebol, maior é a quantidade de conteúdo produzido para ajudar você em suas apostas, como são os casos dos prognósticos da Bundesliga. Por isso, confira a seguir quais são os 5 campeonatos nacionais mais populares entre os apostadores:

Bundesliga – Alemanha

Falando sobre a Bundesliga, a elite do futebol alemão conta com 18 equipes e um amplo domínio do Bayern de Munique nos últimos anos. Embora francos favoritismos não sejam muito bons para as apostas (por “espremer” demasiadamente as odds em muitas oportunidades), costuma haver um bom nível técnico por parte de outras equipes, como: Borussia Dortmund, Red Bull Leipzig e Bayer Leverkusen e Borussia Monchengladbach, por exemplo.

Um fator importante que torna a Bundesliga ainda mais popular entre os apostadores é a alta média de gols, a qual tem ultrapassado a incrível média de 3 gols por partida nas últimas edições.

La Liga – Espanha

Historicamente, assim como também na última década, a primeira divisão espanhola tem contado com o protagonismo de Real Madrid e Barcelona, alternando a maioria dos títulos entre si e trazendo também uma enorme atenção por parte dos apostadores.

Atualmente, ambas as equipes estão em patamares abaixo de seus melhores momentos, o que permite à coadjuvantes como o Atlético de Madrid comemorar títulos. Mesmo assim, continua sendo uma das ligas de futebol mais populares no mundo das apostas.

Serie A – Italia

A Serie A italiana já foi considerada o melhor campeonato do mundo em épocas como durante os anos 90. Embora não ostente essa alcunha atualmente, continua sendo bastante competitiva e interessante para os apostadores.

Gigantes como a Juventus, Milan e Inter de Milão não costumam ter vida fácil contra outras equipes tradicionais, como: Roma, Atalanta, Lazio e Napoli, frequentemente proporcionando muitas partidas interessantes para as apostas esportivas.

Ligue 1 РFran̤a

O campeonato francês está um passo atrás das consideradas melhores ligas de futebol do mundo, mas ainda assim, está à frente das demais competições ao redor do mundo. Nos últimos anos, a aquisição do PSG feita pelo fundo de investimentos em esportes do Qatar trouxe contratações de grande repercussão para a competição, mas também proporcionou um amplo domínio dos parisienses.

Algumas surpresas como o Lyon, Olympique de Marselha, Monaco e Lille podem protagonizar bons jogos e surpreender nesta competição.

Premier League – Inglaterra

Não poderíamos encerrar essa lista dos melhores campeonatos do mundo sem mencionar a liga de futebol que é considerada a melhor da atualidade, sendo também a que mais proporciona vagas para a Champions League. O forte poderio econômico e distribuição mais igualitária de recursos permitem até os clubes menores fazerem grandes contratações no cenário mundial, elevando o nível da liga.

É claro que a distância de Manchester City, Liverpool, Chelsea e Manchester United para os demais ainda é considerável. Entre os coadjuvantes “de luxo”, constam equipes como: Tottenham, Leicester, Arsenal e Everton, por exemplo.

Além do forte nível técnico, é importante ressaltar a tradição das apostas esportivas no Reino Unido, fenômeno muito anterior à popularização das apostas online.