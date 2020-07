Qual o motivo do governo emitir cédulas de valores mais altos?

O Banco Central do Brasil anunciou que passará a emitir notas de R$ 200 a partir do fim de agosto. A justificativa para o lançamento da nova cédula foi o momento de incerteza causado pela pandemia de coronavírus. A nota será estampada com a imagem do lobo-guará (mas diversos memes surgiram sugerindo outros animais, como o adorável cão caramelo).

C√©dulas de valores altos n√£o s√£o novidade no Brasil e no mundo. Mas quais as raz√Ķes para que elas sejam emitidas? O Banco Central justificou o lan√ßamento da nota de R$ 200 dizendo que os brasileiros passaram a guardar mais dinheiro vivo na carteira, o que poderia causar a falta de c√©dulas em circula√ß√£o. A institui√ß√£o afirma que a nota de valor mais alto permitir√° que as pessoas saquem valores maiores com a emiss√£o de menos papel.

No passado, o Brasil teve c√©dulas de valores altos, mas o principal motivo para que elas circulassem era a hiperinfla√ß√£o. Geralmente √© esse problema que causa a impress√£o de notas com valores astron√īmicos ao redor do mundo. No nosso pa√≠s, a c√©dula mais alta j√° impressa foi a de Cr$ 500 mil, ou seja, meio milh√£o de cruzeiros. Ela circulou por apenas oito meses, entre janeiro e agosto de 1993. Naquele ano, a infla√ß√£o brasileira chegou ao seu auge, atingindo 2500%.

As maiores notas j√° impressas foram emitidas na Hungria ap√≥s a Segunda Guerra Mundial, em 1946. Vivendo uma hiperinfla√ß√£o galopante, o pa√≠s emitiu notas de 100 quintilh√Ķes de pengos. Outro lugar que emitiu c√©dulas de valores inacreditavelmente altos foi o Zimb√°bue. Nos anos 1990, ap√≥s o ditador Robert Mugabe fazer interven√ß√Ķes dr√°sticas na economia do pa√≠s, a infla√ß√£o disparou. Naquela √©poca, o Banco Central do pa√≠s emitiu notas de 100 trilh√Ķes de d√≥lares.

Em países de economia mais estável, as notas não costumam ter valores tão altos. Os Estados Unidos chegaram a imprimir notas de US$ 500, US$ 1.000, US$ 5.000 e US$ 10.000 até a década de 1940. Em 1969, as cédulas acima de US $ 100 foram declaradas obsoletas e não há planos de retomar sua impressão. As autoridades temem que essas cédulas possam facilitar as atividades do crime organizado, pois é possível transportá-las em grande quantidade de forma mais eficaz.

Fontes: Historyplay, Bank Note World, O Globo, Coins Auctioned, Cara ou Coroa

Imagens: Reprodu√ß√£o/Twitter e Dom√≠nio P√ļblico