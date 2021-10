Quem são os deputados que tentam liberar jogos de azar no Brasil

Parlamentares escolhidos por Arthur Lira (PP-AL) estão empenhados em reverter proibição que já dura mais de 60 anos

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As apostas esportivas no Brasil, assim como os jogos de azar, não tem uma regulamentação bem definida. Desde 1946, quando as práticas foram proibidas no país, o debate sobre uma nova liberação tem sido feito, com maior ou menor intensidade, no Congresso Nacional.

O tema voltou a ganhar força sob a gestão de Arthur Lira (PP-AL) como presidente da Câmara dos Deputados. O parlamentar alagoano é entusiasta da proposta, mas enfrenta resistência de setores da Casa, especialmente entre deputados da bancada evangélica.

Neste momento, a liberação de sites que tem Apostas bonus e outras modalidades é importante para regularizar um setor que movimenta entre R$ 4 e 9 bilhões por ano no Brasil, segundo dados preliminares do Ministério da Economia e do BNDES divulgados no passado.

Desta maneira, Lira instituiu no começo de setembro um grupo de trabalho na Câmara dedicado exclusivamente à criar propostas que possam melhorar o Marco Regulatório dos Jogos e desenvolver um relatório final para que o texto seja debatido no plenário da Câmara.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O grupo será responsável por atualizar o Projeto de Lei 442/91 para ser levado a Plenário. No documento, o Presidente da Câmara dos Deputados indicou mais três membros para o GT: Luís Tibé (Avante- MG), Eduardo Bismarck (PDT-CE) e Celso Sabino (sem partido – PA).

Esse projeto de Lei contempla a regulamentação dos cassinos em resorts integrados, cassinos urbanos, bingos, vídeo-jogo, jogo do bicho e jogo online Há ainda outros deputados atuando no Grupo de Trabalho. Bacelar (PODE-BA), coordenador do Grupo de Trabalho, Felipe Carreras (PSC-PE), relator, Newton Cardoso Jr. (MDB-MG), Marx Beltrão (MDB-AL), Vermelho (PSD-PR), Bibo Nunes (PSL-RS), Leur Lomanto Junior (DEM-BA), Herculano Passos (PSD/SP), Otávio Leite (PSDB-RJ) e Augusto Coutinho (Solidariedade-PE).

São esses os parlamentares responsáveis por levar adiante a proposta de liberação de jogos no Brasil dentro da Câmara e tentar convencer o restante dos 513 deputados. Já há, inclusive, um plano de ação para as próximas semanas do grupo para que o tema consiga avançar na Casa. A intenção é aprovar o substitutivo ao PL 442/91, que cria o Marco Regulatório dos Jogos até o fim do ano.

O deputado Bacelar (Podemos/BA) declarou recentemente que é imprescindível a realização de reuniões semanais para que o relatório seja, de fato, consensual e atenda a expectativa de todos os integrantes. “O Brasil precisa sair da ilegalidade. Não podemos fechar os olhos para os jogos. Todos nós sabemos da hipocrisia, mas temos que ser coerentes e aprovar todas as modalidades”, ponderou Bacelar.

Já o deputado Vermelho Maria (PSD/PR) ressaltou que, a partir da legalização, o governo conseguirá regular, controlar e depurar a atividade, além de arrecadar bilhões aos cofres públicos em tributos, formalizar e gerar 600 mil empregos diretos e milhares indiretos e contribuir com o fomento ao turismo.

“Ao tirar o jogo da ilegalidade, o governo conseguirá determinar como vai funcionar cada modalidade, irá controlar empresas, cassinos, bingos e todas as apostas on-line e, ainda, fazer uma triagem disso tudo. Ou seja, só temos a ganhar.” pontuou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -