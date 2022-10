Quitandinha recebe a segunda edição da Cavalgada Feminina

Outubro Rosa chegou e com ele muitos eventos e ações voltadas à saúde da mulher. Nos dias 15 e 16 acontece no município, a 2º Cavalgada Feminina de Quitandinha, a iniciativa realizada pelo segundo ano consecutivo pela amazona Sirlete Alves dos Santos, tem como objetivo além de ser uma momento de confraternização, conscientizar as mulheres participantes sobre a importância da prevenção e o tratamento precoce do câncer de mama e de colo de útero.

“A Cavalgada Feminina surgiu com esse objetivo de levar informações de conscientização sobre essa doença que mata tantas mulheres no país. Nos lugares mais afastados, muitas mulheres demoram a procurar o médico e algumas por ciúme do marido não buscam atendimento. O evento é muito mais que apenas uma confraternização entre mulheres, mas sim uma oportunidade de mostrar a elas que a saúde deve vir em primeiro lugar”, comentou Sirlete.

A primeira edição aconteceu há um ano e reuniu mais de 300 amazonas, o que garantiu o sucesso do evento e a vontade de realizar mais edições. “Há mais de 20 anos frequento acampamentos em rodeios, foi neles que conheci duas amigas que perderam a vida pelo câncer de mama. Foi o amor pelo rodeio e a vontade de conscientizar ainda mais mulheres que o evento surgiu”, disse a organizadora.

A edição de 2022 acontecerá nos dias 15 e 16 de outubro. No sábado o evento tem início às 13h00 e terá torneio de laço, aberto a todos os interessados com premiação fixa de R$2.000. A cavalgada acontece no domingo, 16, com recepção e café da manhã para as amazonas no bairro da Campina, Rua J número 150. Haverá também sorteio de prêmios.

A cavalgada voltada para mulheres tem previsão de saída às 08h30 com um percurso de 8 Km, com destino final na Cancha do Gabardo. A partir das 11h00 será servido almoço. No período da tarde a programação começa com torneio de laço somente para mulheres e shows. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Quitandinha e do comércio local.

