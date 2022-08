Receita do futebol feminino na Europa pode aumentar seis vezes até 2033, aponta estudo

Nesta semana, a Uefa apresentou o relatório “The Business Case for Women’s Football”, em que aponta como o futebol feminino estará na próxima década. Segundo a entidade, em 2033, os retornos comerciais da modalidade poderão chegar a casa dos 686 milhões de euros anuais, montante que é seis vezes superior ao movimentado atualmente. Sendo que apenas em patrocínios, os times devem angariar ao menos 295 milhões de euros. Dessa forma, de acordo com a entidade, esta será a alternativa que mais crescerá na Europa.

Em relação aos direitos de mídia, a valorização pode ser sete vezes maior em 2033, alcançando os 256 milhões de euros anuais. Já o número de torcedores da modalidade deve sair dos 144 milhões para 328 milhões.

Receita baixa nos dias de hojeÂ

Apesar do crescimento visto nos últimos anos, a receita das partidas do futebol na Europa ainda é considerada baixa nos dias de hoje. Contudo, esse setor possui um potencial de melhora impressionante. Segundo o levantamento divulgado pela Uefa, a receita anual de jogos no Velho Continente pode aumentar em doze vezes e chegar à marca dos 135 milhões de euros até 2033.

“O futebol feminino está em uma trajetória incrivelmente empolgante, com crescimento sendo visto em quase todas as métricas e em todas as nossas partes interessadas na Europa. O potencial do futebol feminino é ilimitado, e acreditamos que estamos no caminho certo para levar o futebol feminino a alturas inimagináveis ​​há apenas alguns anos. Como esse relatório mostra, agora é a hora de capitalizar o impulso que criamos juntos, agora é a hora de se envolver, agora é a hora de investir”, relatou a diretora do futebol feminino na Uefa, Nadine Kessler.

Crescimento também é visto no Brasil

No Brasil, apesar do futebol feminino ainda não possuir o mesmo investimento que no continente europeu, a modalidade tem crescido e angariado cada vez mais fãs. O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, por exemplo, além de atrair os torcedores para frente das TVs e para os estádios, tem ganhado cada vez mais visibilidade.

O crescimento do futebol feminino no Brasil fica ainda mais evidente quando observamos a quantidade de patrocinadores que a modalidade tem angariado ultimamente. O Palmeiras recentemente acertou um acordo com o Cartão de Todos, que é válido até julho de 2023, sendo que a equipe também está sendo patrocinada com a Betfair, que deve aumentar os investimentos no time.

“Como já diz nosso próprio nome, somos para todos. Ter um investimento focado nas mulheres, na equipe do Palmeiras, nos alegra muito. Faremos ativações, promoções e proporcionaremos experiências para que cada vez mais a modalidade seja apoiada pela torcida e tenha engajamento”, relatou o gerente de comunicação do Cartão de Todos, Victor Oliveira.

Já o principal rival do Verdão, o Corinthians também conseguiu fechar uma parceria com a operadora de apostas esportivas galera.bet, que ampliou o seu contrato com a equipe feminina até 2023. Enquanto isso, o Internacional fechou um patrocínio máster com o EstrelaBet. Com isso, o logo da operadora ocupa a região premium do uniforme das Coloradas.

De acordo com o sócio-diretor da Wolff Sports, Fábio Wolff, o fortalecimento da modalidade em território nacional, tem despertado o interesse das empresas, que dia após dia se mostram mais entusiasmadas em apoiar a categoria. E, essas parcerias que têm sido firmadas ultimamente são essenciais para o desenvolvimento do esporte, dentro e fora das quatro linhas.