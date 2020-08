Santa Catarina apresenta crescimento de 4,8% na atividade econômica em junho

Santa Catarina apresenta dados que mostram a retomada da economia. No mês de junho, a atividade econômica catarinense cresceu 4,8% frente ao mês anterior. Isso é o que mostra o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR-SC), calculado pelo Banco Central do Brasil, nesta segunda-feira, 17.

Segundo o economista da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), Paulo Zoldan, o indicador é mais um sinal que mostra o processo de recuperação de Santa Catarina.

“A retomada da economia catarinense está sendo mais intensa do que ocorre em nível nacional. Na passagem de maio para junho houve um crescimento expressivo da atividade econômica. Comparando junho do ano passado, SC retraiu quase que a metade da média nacional” concluiu Zoldan.

Esse índice considera agropecuária, indústria, comércio, serviços, atividades financeiras e outras.

Comércio

Em junho, o volume de vendas do comércio varejista ampliado no estado cresceu 22,2% em relação a maio. O resultado é o melhor entre os estados do Sul e Sudeste e quase o dobro da média nacional (12,6%). Esse é segundo mês de crescimento expressivo do segmento em SC, após salto de 23,3% em maio. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE.

Produção Industrial

A produção industrial catarinense também teve crescimento de 9,1% em junho, na comparação com maio. Esse foi o quinto maior crescimento entre os 15 locais englobados na Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, lançada pelo IBGE. No país, essa taxa foi de 8,9%.

Setor de Serviços

Pelo segundo mês consecutivo, a Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), trouxe resultados positivos para Santa Catarina. O volume das receitas do segmento no estado cresceu 3,6% em junho, frente a maio, mês em que já havia crescido 7,5%, quando comparado com abril.