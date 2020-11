Santa Catarina combate crime de apropriação indébita de veículos

Nos últimos dois meses, aumentaram as tentativas de apropriação indébita de veículos de locadoras em Santa Catarina. Conforme estimativas da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), as tentativas atingiram, em média, entre 2% a 3% da frota total das empresas do setor no estado. Em números absolutos, isso representa de 20 a até 30 carros alugados e não devolvidos por mês em Santa Catarina.

Em boa parte dos casos, os criminosos buscam vender os veículos para terceiros, por valores muito abaixo dos preços de mercado; ou mesmo utilizá-los indevidamente para cometer outros delitos. O diretor da ABLA em Santa Catarina, Eduardo Andriotti Ignacio, ressalta a troca de informações entre as locadoras como instrumento importante para reduzir a incidência dos crimes. “Estamos engajados em levar conhecimento e alertar as mais de 300 locadoras que atuam no estado”, adianta ele.

Para combater a apropriação indébita, a associação também tem aproximado as locadoras de empresas que fornecem soluções que auxiliam na prevenção, tais como fabricantes e revendedores de sistemas de rastreamento, bloqueadores e biometria. “São equipamentos e serviços que podem ser contratados junto a parceiros de negócios do nosso setor, a partir de descontos previamente já negociados pela associação”, acrescenta o diretor.

Além disso, os preços mais altos e o tempo de entrega dos carros novos estão trazendo dificuldades para as locadoras diante da retomada da economia. “As montadoras reduziram a produção e ainda sofrem com a restrição de determinadas matérias-primas”, pontua Ignacio. “O resultado é o aumento do prazo de entrega e os reajustes de preço nos veículos 0km em praticamente todos os meses”.

Conforme a ABLA, cerca de 75% da demanda por locações de veículos já foi retomada em Santa Catarina. “As bases para essa recuperação são os aluguéis de longa duração para pessoas físicas e para empresas privadas, na modalidade de terceirização de frotas”, diz o diretor. “Estamos com a procura em curva ascendente, com novos clientes que tiveram de se desfazer dos carros próprios, fazendo crescer a adesão ao aluguel”.

Ignacio acrescenta que o número de contratos de terceirização já está, inclusive, até maior em comparação com o período anterior à pandemia. “Mas, esperar entre 60 e 90 dias para receber os carros 0km e ainda assim conseguir atender os novos clientes são grandes desafios para as locadoras de Santa Catarina”. Já o aluguel de carros para turistas, embora ainda não normalizado, tem voltado aos poucos. “Nossa expectativa é que as viagens apresentem uma retomada mais efetiva a partir de janeiro”, avalia o diretor.

De acordo com o Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos, organizado pela ABLA e com informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ao final de 2019, as 303 locadoras de Santa Catarina emplacaram 3.651 automóveis e comerciais leves, resultando numa frota total de 9.767 veículos e com 1.359 empregos diretos gerados.