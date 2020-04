Santa Catarina distribui mais 148 mil doses de vacina contra a gripe

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina recebeu do Ministério da Saúde (MS) na quinta-feira, 16, a sétima remessa de vacina contra a gripe, com 148 mil doses, para a Campanha Nacional de Vacinação. Ao todo, o Estado já recebeu 1.317.200 doses.

As regionais de saúde de Florianópolis, Rio do Sul, Lages, Joinville, Mafra, Jaraguá do Sul, Blumenau, Itajaí, Araranguá, Tubarão e Criciúma já fizeram a retirada das doses de vacina. As regionais de São Miguel do Oeste, Xanxerê, Videira, Concórdia, Joaçaba, Chapecó farão a retirada nos próximos dias.

Distribuição das doses por regional de saúde em 17 de abril

Xanxerê: 3.850

Videira: 6.050

Concórdia: 2.800

Rio do Sul: 6.400

São Miguel do Oeste: 4.300

Araranguá: 4.550

Itajaí*: 12.950

Joaçaba: 3.850

Blumenau: 16.400

Chapecó: 9.400

Mafra: 7.950

Criciúma: 9.400

Joinville*: 14.600

Tubarão*: 8.950

Lages: 7.500

Jaraguá do Sul: 5.000

Florianópolis: 24.050

*Gerências com portos

Histórico de recebimento de doses

1ª remessa (16/03): 307.600

2ª remessa (23/03): 156.000

3ª remessa (26/03): 228.000

4ª remessa (02/04): 173.600

5ª remessa (08/04): 164.000

6ª remessa (14/04): 140.000

7ª remessa (16/04): 148.000