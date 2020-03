Santa Catarina é o quinto estado brasileiro com o maior número de acidentes envolvendo motocicletas

Dados do Seguro DPVAT apontam que o estado de Santa Catarina é o quinto colocado em indenizações envolvendo acidentes com motocicletas. Em 2019, foram 16.922 indenizações pagas para acidentes com esse tipo de veículo. Destas, cerca de 70% (11.807) foram para os condutores das motos. O levantamento realizado pela Seguradora Líder indica, ainda, que mais de 24% (4.093) das indenizações foram destinadas aos pedestres e 6,0% (1.022) aos passageiros das motocicletas. O estado ocupa a primeira posição no ranking de acidentes com motos na região Sul.

Considerando os tipos de coberturas, 68% (11.516) foram destinadas a beneficiários que ficaram com algum tipo de sequela permanente, mais de 28% (4.782) ao reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS) e cerca de 4% (624) aos casos fatais. A faixa etária mais atingida foi a de 18 a 34 anos, representando cerca de 50% das ocorrências indenizadas. Os períodos que concentraram o maior número de acidentes foram a tarde e o anoitecer. As vítimas do sexo masculino representaram mais de 72% das indenizações.

Brasil

No ano passado, foram pagas mais de 353 mil indenizações incluindo todos os tipos de veículos no Brasil. Apesar de representarem apenas 29% da frota nacional, as motos foram responsáveis por 77% dos pagamentos do seguro.