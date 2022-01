Santa Catarina inicia vacinação de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos

Mais uma ferramenta no combate à pandemia do Coronavírus está pronta para ser utilizada no Estado. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina informa que mais uma vacina contra a Covid-19 está disponível para as crianças e adolescentes.

A partir da deliberação N° 005/CIB/2022, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), assinada neste sábado, 22, todos os municípios estão autorizados a iniciar a imunização do público de 6 a 17 anos, que não sejam imunossuprimidos, com a vacina Coronavac, com as doses que estiverem disponíveis em sua rede de frio.

A deliberação foi assinada pelo secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro e pelo presidente do Cosems, Daisson Trevisol. A autorização segue as recomendações definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que indicou a utilização apenas para as crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos de idade, que não sejam imunossuprimidos. Para as crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que sejam imunossuprimidas, além das crianças de 5 anos de idade, a vacina indicada segue sendo a Pfizer.

“Precisamos proteger nossas crianças. As vacinas aplicadas no Brasil são seguras e fornecem essa proteção. Estou certo de que nosso Estado seguirá como referência na vacinação também para este público, para isso contamos com o apoio das prefeituras para iniciar o mais rápido possível a aplicação do imunizante”, afirma o secretário André Motta Ribeiro.

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE/SC) emitiu Nota Técnica neste sábado, 22, autorizando o início da vacinação. Na última sexta, 21, o Ministério da Saúde (MS) incluiu o imunizante para aplicação em crianças e adolescentes na Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

A vacina autorizada para uso nesta faixa etária é a mesma dos adultos com 18 ou mais. O intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose também permanece o mesmo, de 28 dias. A aprovação da ampliação de uso do imunizante foi concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no dia 20 de janeiro, depois da análise de estudos clínicos, dados de eficácia, segurança e imunogenicidade, além de estudos de efetividade que comprovaram os benefícios e a segurança da utilização da vacina na população pediátrica.

Confira aqui a Nota Técnica com as orientações repassadas às Secretarias Municipais de Saúde sobre a vacinação de crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos de idade, não imunocomprometidos, com a vacina Coronavac.