Santa Catarina recebe mais 304 mil doses da vacina contra a gripe

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina recebeu na última segunda-feira, 20, mais 304 mil doses da vacina contra a gripe do Ministério da Saúde. A distribuição para as gerências de saúde começou na quarta-feira, 22. Ao todo, o Estado já obteve 1.621.200 doses.

As doses da vacina contra a gripe estão sendo enviadas aos poucos para o Estado e, logo após serem recebidas, são encaminhadas para as gerências de saúde que distribuem para os 295 municípios catarinenses.

Distribuição das doses (por regional de saúde)

Mafra: 16.500

Xanxerê: 7.900

Videira: 12.450

Concórdia: 5.750

Rio do Sul: 12.950

São Miguel do Oeste: 9.000

Araranguá: 9.450

Itajaí*: 26.450

Joaçaba: 7.800

Blumenau: 33.500

Chapecó: 19.250

Criciúma: 19.300

Joinville*: 29.800

Tubarão*: 18.650

Lages: 15.200

Jaraguá do Sul: 10.250

Florianópolis: 49.800

*gerências com portos

Histórico de recebimento de doses

1ª remessa (16/03): 307.600

2ª remessa (23/03): 156.000

3ª remessa (26/03): 228.000

4ª remessa (02/04): 173.600

5ª remessa (08/04): 164.000

6ª remessa (14/04): 140.000

7ª remessa (16/04): 148.000

8ª e 9ª remessas (20/04): 304.000

Campanha de Vacinação contra Gripe

A Campanha de Vacinação contra a gripe, que teve início no dia 23 de março, já imunizou 910.903 pessoas em todo o Estado, segundo dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações – SIPNI. Em Santa Catarina, o público-alvo é de 2.661.171 pessoas. Este número aumentou devido a inclusão de novos grupos prioritários na campanha, que são: pessoas com deficiência, caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte coletivo, além de trabalhadores portuários. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos.

A campanha está agora na segunda fase, que teve início no dia 16 de abril. Nesta etapa, além dos idosos e trabalhadores da saúde que ainda não foram vacinados, também recebem a vacina: caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

A terceira e última fase começa no dia 9 de maio, sábado, quando ocorre o Dia D de mobilização nacional. A campanha termina em 22 de maio.