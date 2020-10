Saúde bucal em dia pode prevenir câncer de mama em mulheres

A periodontite, doença bucal caracterizada por uma infecção grave na gengiva e ossos que sustentam os dentes, pode ser um potencial fator de risco para o desenvolvimento de câncer de mama. É o que indica uma meta-análise realizada por um grupo de especialistas com base em 11 estudos epidemiológicos e publicada na revista Frontiers in Oncology.

Como diversos tumores podem ser formados a partir de processos inflamatórios, a pesquisa revela que a periodontite pode ser um fator de risco para o surgimento de câncer de mama em mulheres.

De acordo com o estudo, há uma prevalência de casos de doenças periodontais entre as mulheres em diversas etapas da vida, como puberdade, período menstrual, gravidez e menopausa. Isso acontece porque a constante variação de hormônios nas mulheres propicia o surgimento de inflamações. O estudo aponta uma relação entre a doença periodontal e o desenvolvimento de várias doenças, como distúrbios de infertilidade, complicações na gravidez, partos prematuros e, em alta incidência, o câncer de mama.

Nesse cenário, o tratamento efetivo da doença periodontal pode ser considerado uma medida efetiva de prevenção dos casos de câncer de mama no Brasil e no mundo. O dentista e gerente de novos produtos e práticas clínicas da Neodent, Sérgio Bernardes, explica que a doença periodontal tem sintomas pontuais e que devem ser tratados o quanto antes. “Mau hálito, inflamação na gengiva, sangramento durante a escovação dos dentes, dor e gengiva com a cor mais escura são alguns dos sinais e devem ser tratados com urgência”, afirma.

O estudo ainda aponta que as mulheres devem ter a saúde bucal e uma boa higienização como uma prioridade, já que uma eventual inflamação pode desencadear outras doenças graves. “Escovar bem os dentes, usar fio dental e ir ao dentista com periodicidade são as melhores atitudes para manter a saúde da boca e também do corpo”, diz Bernardes.

