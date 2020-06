Saúde emite nota técnica com orientações para trabalhadores de indústrias

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) elaborou uma nota técnica com uma série de ações de proteção aos trabalhadores das indústrias, fábricas e empresas de grande porte instaladas em Santa Catarina. As medidas, determinadas pela Diretoria Estadual de Vigilância Sanitária e Superintendência de Vigilância em Saúde, irão reforçar a prevenção contra o risco de infecção pelo coronavírus.

Entre as ações previstas estão a aferição de temperatura dos trabalhadores na entrada e na saída do estabelecimento, capacitação para o uso dos EPIs apropriados, como a exigência de utilização de máscaras durante todo o período de permanência na empresa. Além disso, os profissionais devem manter distância de no mínimo 1,5m de raio entre os trabalhadores. Se não houver como atender esta distância, as empresas devem instalar barreiras físicas nas estações de trabalho e proteção como face shield.

A nota técnica ainda recomenda que os trabalhadores não retornem à casa com as roupas de trabalho e que sejam orientados sobre a desparamentação adequada.

Para casos suspeitos e/ou confirmados, as empresas devem notificar os casos de Covid-19 à Vigilância Epidemiológica Municipal, além de afastar todos os trabalhadores confirmados para a infecção, bem como as pessoas que tiveram contato com o profissional. O trabalhador somente retornará às atividades mediante atestado médico, da rede privada ou pública, atestando sua aptidão para o trabalho. Fica ainda sob responsabilidade da empresa providenciar a realização de testes aos trabalhadores que forem classificados como casos suspeitos.

A superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Raquel Bittencourt, destaca que a nota elaborada pelos técnicos da SES é fundamental no sentido de proteger os trabalhadores nos locais onde podem existir aglomerações. “É um trabalho muito importante com o objetivo de manter a atividade econômica e ao mesmo tempo manter o achatamento da curva”, disse.