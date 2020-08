SC confirma 109.522 casos, 97.228 recuperados e 1.619 mortes por Covid-19

Compartilhar no Facebook

Santa Catarina tem 109.522 pacientes com teste positivo para Covid-19, sendo que 97.228 estão recuperados e 10.675 continuam em acompanhamento. O dado foi divulgado nesta terça-feira, 11. O novo coronavírus já causou 1.619 mortes no estado desde o início da pandemia. Esses números colocam a taxa de letalidade em 1,48%.

Há 293 municípios com ao menos um caso confirmado e 182 com registros de óbitos. O local com a maior quantidade é Joinville, que contabiliza 9.155 casos. Em seguida, estão Blumenau (6.472), Balneário Camboriú (4.971), Florianópolis (4.745), Chapecó (4.532), Itajaí (4.039), Criciúma (3.446), Brusque (3.324), São José (3.175) e Palhoça (3.066).

Há 1.428 leitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado, dos quais 1.147 estão ocupados, sendo 520 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. A taxa de ocupação geral é de 80,3% e há 281 leitos livres.